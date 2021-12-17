LG, CES 2022'de Tanıtacağı Yeni Televizyonlarını Gösterdi

CES 2022'de Lifestyle TV serisini tanıtacak olan LG, yeni televizyon serisindeki iki modeli gösterdi. Objet TV ve StanbyME olarak isimlendirilen televizyonlar, tasarımlarıyla da sahip olduğu özelliklerle de dikkat çekecek gibi görünüyor.

Teknolojik gelişmeleri yakından takip edenler, Ocak 2022'ye göz kulak kesilmiş durumdalar. Zira dünyanın en büyük teknoloji etkinliklerinden bir tanesi olarak bilinen CES 2022, 5-8 Ocak 2022'de gerçekleştirilecek. Sektörün dev isimleri, bu etkinlik kapsamında en yeni teknolojilerini meraklılarla buluşturacaklar. Etkinliğe katılacak isimlerden bir tanesi de Güney Koreli teknoloji devi LG olacak.

LG, ekran panelleri ve televizyonları ile sektörün önde gelen isimlerinden birisidir. Bu nedenle, CES 2022'de de televizyonlarını ön plana çıkaracak olan şirket, etkinlik kapsamında Lifestyle TV serisini tanıtacak. Bu seri, en çok da LG Objet TV (model 65Art90) ve LG StanbyME (model 27Art10) isimli modellerle dikkat çekecek. Zira LG, tasarladığı televizyonları ile tüketicilerin tüm alışkanlıklarını değiştirecek gibi görünüyor.

Karşınızda LG Objet TV

LG'nin yeni televizyonu, en çok da tasarımı ile dikkat çekecek gibi görünüyor. Çünkü bu televizyonun tasarımında, özel bir kumaştan yapılan bir kapak var. Uzaktan kumanda ile kontrol edilecek bu kapak, televizyon kullanılmadığı zamanlarda ekran panelini tamamen gizliyor. Bu da televizyon ile ortam arasındaki bütünlüğü artırıyor. Zira LG Objet TV, kullanılmadığı zaman bir dekormuş gibi görünüyor. Üstelik kumaş kapağın farklı renk seçenekleri de mevcut.

LG Objet TV, 65 inç ekran boyutu sunuyor. 80 watt, 4.2 kanallı bir ses sistemi ile gelen televizyon, görüntü kalitesiyle olduğu kadar ses kalitesiyle de dikkat çekiyor. Ayrıca akıllı televizyon özelliklerinin tümü, LG Objet TV'de de yer alıyor. Örneğin bir kullanıcı, televizyonun kapağını yarım kapatarak televizyonunu bir müzik çalara dönüştürebiliyor.

LG StanbyME ise bir "kablosuz" televizyon

LG'nin StandbyME olarak isimlendirdiği bir diğer televizyonu ise taşınabilir yapısı ve dahili bataryası ile dikkat çekiyor. 27 inç boyutunda bir ekranla gelen televizyon, tekerlekli ayağı sayesinde istenilen yere taşınabiliyor. Ayrıca bu ürün, 3 saate kadar kablosuz olarak kullanılabiliyor. Tahmin edebileceğiniz üzere internet bağlantısı desteğine de sahip olan StandbyME, bu özelliği sayesinde bir multimedya ekranı olarak da kullanılabiliyor.

LG'nin CES 2022 etkinliği, 4 Ocak 2022'de saat 19:00'da (TSİ) gerçekleştirilecek. Eğer şirketin CES 2022 heyecanına dahil olmak isterseniz, buradaki bağlantıyı kullanarak etkinlik gösterisini canlı yayınla izleyebilirsiniz.