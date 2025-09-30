Çıktığı Dönem Modüler Yapısıyla Eleştirilerin Odağı Olan LG G5’in Bugün Kulaklara Şaka Gibi Gelen Özellikleri

Bu içeriğimizde tam 9 yıl öncesine dönüyoruz ve o dönem özellikle modüler yapısıyla dikkat çeken LG G5’i yeniden hatırlıyoruz. Bakalım LG’nin o dönemdeki amiral gemisi bize yıllar önce neler sunuyordu?

2016’da tanıtılan LG G5’in alt kısmı çıkarılıp farklı aksesuarlarla desteklenebiliyordu. Çift arka kamerası sayesinde hem standart çekim hem de geniş açılı fotoğraflar mümkün oldu. Bu, 2016’da rakiplerinde pek görülmeyen bir özellikti.

Yukarıda bahsettiğimiz tüm özelliklere rağmen telefonun modüler yapının pratikte kullanıcıları tatmin etmemesi ve yazılım desteğinin kısa ömürlü olması, onu önceki nesilleri G2, G4 ve G4’ten daha başarısız kıldı. Peki LG G5’te tam 9 yıl önce başka hangi özellikler vardı?

5.3 inçlik Quad HD ekran

LG G5’in 5.3 inçlik** Quad HD ekranı**, o dönem için çok yüksek çözünürlük (554 ppi) sunuyordu. Aynı zamanda always-on Display özelliğiyle saat, bildirim ve tarih gibi bilgileri ekrana yansıtabiliyordu.

16 megapiksel kamera

LG G5’in en öne çıkan özelliği çift arka kamerasıydı. Önceki nesillerinde de olduğu gibi telefonun arka kısmında orta üst bölüme yerleştirilen 16 megapiksellik bu kamerada 8 megapiksellik geniş açılı kamera da yer alıyordu. LG G5’in ön kamerası ise 8 megapiksellik bir çözünürlüğe sahipti.

2800 mAh batarya

Quick Charge 3.0 desteğiyle hızlı şarj imkânı sunan 2800 mAh batarya, yine de o dönem rakiplerine göre daha gerideydi. Ancak çıkarılabilir olması önemli bir artıydı. Çünkü 2016’da amiral gemisi telefonlarda çıkarılabilir batarya neredeyse tamamen terk edilmişti.

Performans ve ram seçenekleri

G5, 4 çekirdekli **Qualcomm Snapdragon 820 işlemci **ile geliyordu. Snapdragon 820, o dönemin üst düzey işlemcilerinden biriydi. 4 GB ram kapasitesine sahip telefon, depolama tarafında 32 GB’lık bir alan sunuyordu.

Peki siz bu telefonu kullandınız mı? Size göre G Serisi'nin en iyi telefonu hangisiydi?