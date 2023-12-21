LG, Fransız Saint-Gobain Sekurit firması ile iş birliğine giderek geliştirdiği şeffaf anteni duyurdu. Bu anten, film tipi bir anten ve doğrudan aracın camlarına uygulanabiliyor.

LG Electronics, otomobiller için geliştirdiği yeni şeffaf antenini CES 2024'te tanıtmaya hazırlanıyor. Şimdilik ön duyurusu yapılan anten, doğrudan aracın camlarına uygulanıyor. Fransız cam üreticisi Saint-Gobain Sekurit ile birlikte üretilen yeni anten ile 5G, Wi-Fi, Bluetooth, radyo ve uydu bağlantıları yapmak mümkün olacak.

Son dönemde otomotiv endüstrisindeki değişimle birlikte elektrikli otomobiller öne çıkıyor. LG, bu değişimle birlikte otomobillerde bir bağlantı devrimi olacağına inanıyor. Bu değişim ile birlikte yüksek teknolojili kişisel alanlar içinde, gerçek zamanlı veri alışverişi yapılabilecek ortamlara gereksinim olacağını ifade eden LG, bu duruma bir çözüm olarak şeffaf anteni gösteriyor.

LG, pazardaki konumunu güçlendirmek istiyor

LG Electronics'ten yapılan açıklamada şeffaf antenin farklı otomobil tasarımlarına uygun olduğu belirtilirken, iki farklı alternatif sunulacak. Bu alternatiflerden birinde şeffaf anten camın içine yerleştirilirken bir diğer alternatif ise camın üzerine film şeklinde uygulanması olarak gösteriliyor. Böylece araçlar sonradan da bu anten sistemine kavuşabilecek. Camlara ya da cam tavanlara uygulanabilecek olan bu sistem, otomobil tasarımcılarının en azından anten konusunu düşünmelerine gerek kalmayacak.

LG Araç Bileşenleri Çözümleri Başkanı Eun Seokhyun, Saint-Gobain Sekurit ile yakın iş birliği ile geliştirdikleri antenin olağanüstü performans gösterdiğini söylerken, LG'nin yeni çözümler sunmaya devam edeceğini de ifade etti. Seokhyun ayrıca LG'nin telematik ve otomotiv çözümleri alanının lideri olduğunu da vurguladı.