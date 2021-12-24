LG, daha çok profesyonellerin tercih edeceği ancak kişisel ihtiyaçlar için de tercih edilebilen projeksiyon cihazı ProBeam BF50NST’yi piyasaya sürdü. 20 bin saat kullanım imkanı sunan cihaz, sahip olduğu lazer teknolojisi ile 300 inç yansıtmada bile çözünürlük kaybı yaşatmıyor.

Yaşanan teknolojik gelişmeler, yaşantımızdaki hemen her şeyi değiştirdi. Özellikle de beyaz yaka dünyası, dijitalleşmenin artması ve gelişmiş teknolojik ürünlerin yaygınlaşmasıyla her zamankinden daha fazla imrendirici bir hal aldı. Profesyonel çözümleriyle ön plana çıkan LG ise “BF50NST” isimli projeksiyon cihazı ile hem toplantıları hem de özel yaşantınızı değiştirmeyi başaracak gibi görünüyor.

LG’nin yeni nesil teknolojilerle donatılan projeksiyon cihazı, ProBeam serisinin en yeni üyelerinden. Sahip olduğu lazer teknolojisi ile 300 inç boyutta bile (7,6 metre) çözünürlükten ödün vermeyen BF50NST, 5.000 ANSI lümen ışık miktarı ile en büyük ve yoğun ışık altındaki toplantı salonlarında dahi rahatlıkla kullanılabiliyor. Tıbbi dijital görüntüleme standartlarına sahip olan ürün, sağlıkçılar için de etkileyici bir deneyim sunuyor. Dileyen kullanıcılarsa bu özelliklere sahip bir projeksiyon cihazında film izleyebilirler.

Karşınızda LG ProBeam BF50NST

Yaşanan teknolojik gelişmeler, kabloları hayatımızdan çıkarmaya başladı. Bu gelişmenin farkında olan LG, yeni projeksiyon cihazına kablosuz bağlantı desteği de ekledi. Bu bağlamda; bir cihazın ekran ve sesini doğrudan yansıtma yapabileceğiniz gibi, Wi-Fi üzerinden de bu cihazı kullanmak mümkün. Bu arada, webOS işletim sistemiyle gelen BF50NST’nin internete bağlanma ve aslında bir bilgisayar gibi kullanılabildiğini de belirtelim.

LG ProBeam BF50NST’nin diğer özelliklerine baktığımızda, harici ses kaynağına bağlayabilmek için 1 adet 3,5 mm jack girişi, 2 adet USB Type-A ve 2 adet de HDMI girişi yer alıyor. Ayrıca ethernet girişi de bu projeksiyon cihazında kablolu internet kullanımına imkan tanıyor.

Eğer siz de LG’nin 20 bin saat kullanım imkanı tanıyan (her gün 8 saat çalıştırmanız durumunda 7 yıl) projeksiyon cihazı ile ilgili detaylı bilgi sahibi olmak ve ürünü satın almak isterseniz, buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.