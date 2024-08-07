Amazon'da indirimli fiyatı ile satışa sunulan LG UltraGear 32GN550P-B Oyuncu Monitörünün özellikleri burada. Eğer ki bir monitör arıyorsanız bu içerik işinize yarayabilir.

LG UltraGear 32GN550P-B Oyuncu Monitörü, Amazon'da Günün Fırsatı olarak indirimli fiyatı ile satılıyor.

32'' ekran boyutu ve oyuncular için önemli pek çok özelliği ile karşımıza çıkan bu monitörün bütün özelliklerini ve kullanıcı yorumlarını bir araya getirdik.

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NVIDIA tarafından test edilen, resmi olarak doğrulanan G-SYNC® Uyumlu 32GN550 Monitör; ekran yırtılmasını ve takılmayı en aza indirerek daha akıcı bir oyun deneyimi sağlar.

Oyun deneyimini üst seviyeye taşıyan bir monitör olan LG UltraGear 32GN550P-B, 32'' ekran boyutu ile karşımıza çıkıyor. 1920 x 1080 Full HD çözünürlük sunan bu monitör, VA panel teknolojisi ile derin siyahlar ve yüksek kontrast sağlıyor.

Neredeyse çerçevesiz tasarımı ile hem görünüş olarak hem de oyun deneyimi olarak kullanıcıları oldukça memnun eden bu monitör, ekranın eğimini ve yüksekliğini değiştirebileceğiniz ayarlanabilir ekran tabanı sayesinde daha rahat oyun oynamanıza yardımcı olur.

165 Hz ekran yenileme hızı sayesinde daha akıcı ve sorunsuz görüntüler sunar. Böylelikle oyunlarda rakiplerden bir adım önde olmanıza yardımcı olur.

Dinamik hareket senkronizasyonu giriş gecikmelerini en az indirir. Bu sayede oyuncular her anı gerçek zamanlı olarak yaşar.

1ms MBR, oyunun daha sorunsuz ilerlemesini sağlamanın yanında bulanıklığı ve gölgelenmeyi azaltarak oyunculara rekabet avantajı sağlar.

LG UltraGear 32GN550P-B Oyuncu Monitörü; sRGB 95% (Tip.) ile HDR10 özelliğini destekleyerek zengin renkler ve kontrastla gerçekçi görsel bir deneyim sunar. Bu sayede tüm dramatik renklerin görülmesini sağlar.

178 derece izleme açısına sahip olan panel sayesinde hemen hemen her açıdan rahatlıkla görülebilen bu monitör, sahip olduğu 16.7 milyon renk ile gerçekçi ve ayrıntılı görüntüler sunuyor.

Bağlantı açısından, monitörde 2 adet HDMI 2.0 ve 1 adet DisplayPort 1.4 girişi bulunur. Ayrıca, harici ses sistemleri için 3.5mm jack ses çıkışı da mevcut.

Ekran Özellikleri

AMD FreeSync

Adaptive-Sync

NVIDIA G-SYNC Compatible (Uyumlu)

HDR

Titreşimi Azaltma (Flicker-free)

Yansımasız (Anti-glare)

1 ms MBR (Motion Blur Reduction)

5 ms Tepki Süresi (GtG)

Black Stabilizer

Özetle, LG UltraGear 32GN550P-B; geniş ekranı, yüksek yenileme hızı ve ergonomik tasarımı ile oyun deneyiminizi geliştiren, performans odaklı bir monitör olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca G-Sync ve FreeSync desteği, renk doğruluğu, geniş bağlantı seçenekleri ile uzun süreli oyun oturumları için ideal bir tercih olabilir.

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