LG ve ZTE, Mobil Dünya Kongresi'ne Katılmayacak

Dünya geneline yayılan Corona Virüsü, şirketlerin çalışanlarını koruyabilmek için uluslararası seyahatlerde kısıtlamalara gitmelerine yol açıyor. Mobil sektörün önde gelen iki şirketi LG ve ZTE'de çalışanlarını korumak isteyen şirketler arasında yer aldı.

Son 1 ay içerisinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan Corona Virüsü, teknoloji sektörünü de vurdu. Her yılın Şubat ayı sonunda Barcelona, İspanya'da gerçekleştirilen yılın en büyük mobil teknoloji etkinliği Mobil Dünya Kongresi, teknoloji şirketlerinin yeni ürünlerini ve teknoloji tanıtarak gövde gösterisi yaptığı oldukça önemli bir etkinlik.

Güney Koreli teknoloji devi LG ve Çin merkezli telekomünikasyon şirketi ZTE, 24-27 Şubat tarihleri arasında Barcelona'da gerçekleştirilecek olan Mobil Dünya Kongresi'ne katılmayacaklarını açıkladı.

Sebep: Corona Virüsü.

Corona Virüsü'nün getirdiği tehlikelerin yanında seyahat ve vize sorunlarını sebep gösteren ZTE sözcüsü, Çinlilere karşı duyulan tereddüt ve hasta olabileceği şüphesine karşı rahatsızlık vermemek için - ZTE'nin düşünceli ve nazik bir şirket olduğuna değinerek - bu kongreye katılım göstermeyeceklerini belirtti.

LG ise konuyla ilgili "katılımcılar arasından geri çekilmek" sözlerini, 2020 Mobil Dünya Kongresi için kullandı. Bu kararına dayanak olarak ise çalışanlarının, partnerlerinin ve en önemlisi olan müşterilerinin sağlığını gösterdi ve "Alınan karar, yüzlerce LG çalışanının, virüs Çin sınırlarını aşmaya devam ederken daha sorunlu hâle gelen uluslararası seyahatlere maruz kalma riskini ortadan kaldırıyor" ifadelerinde bulundu.

LG'nin Mobil Dünya Kongresi'nde yer almaması hakkında insanların kötü fikirlere kapılmaması gerektiği belirtilirken LG'nin 2020 mobil ürünlerini kendi çapında düzenleyeceği bir etkinlik ile çok yakında duyuracağına dikkat çekiliyor.

LG ve ZTE'nin kararlarını duyurmasından önce açıklama gerçekleştiren Mobil Dünya Kongresi organizatörü GSM Birliği (GSMA), kongreye ilginin oldukça az olduğunu ancak planda bir değişiklik olmadığını belirtmişti.