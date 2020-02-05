Corona Virüsü Şüphesi, Bir Uçağı 1.610 Km Geri Döndürdü

Uçuş esnasında Corona Virüsü taşıdığını beyan eden yolcu, uçakta bulunan diğer yolculara korku dolu anlar yaşattı. Uçuşunun ortasında bulunan uçak, kalkış gerçekleştirdiği havalimanına geri döndü.

Günümüzün en gündemde bulunan hastalığı olan The Wuhan Corona Virüsü, dünya genelinde 24.505 kişide tespit edildi. Bu kişilerin 492'si hayatını kaybederken an itibarıyla 900'ü hastalıkla mücadelesinde galip geldi.

Toronto, Kanada'dan kalkış gerçekleştiren ve Montego Bay, Jamaika'ya giden WestJet'in WS 2702 sefer sayılı uçağında bulunan yolcular, uçuş esnasında oldukça kötü anlar geçirdi.

Bir yolcu, Corona Virüsü'ne sahip olduğunu söyledi.

Uçuşun ortasında ayağa kalkan yolcu, yakın zamanda Çin'e gerçekleştirdiği yolculuğunda Corona Virüsü'nü kaptığını açıkladı. Durumla ilgilenen kabin ekibi, uçağın kalkış gerçekleştirdiği ve o an 1.610 km uzakta bulunan Toronto'nun Pearson Uluslararası Havalimanı'na inmesine karar verdi.

Uçuşun geri kalanında sürekli göz altında tutulan 28 yaşındaki yolcu James Potok'ta Corona Virüsü'ne ait herhangi bir semptom gözlemlenmedi.

Kontrolleri gerçekleştirilen Potok'un bu virüse sahip olmadığı tespit edildi ve davranışından dolayı dava edildi. James Potok'un davası Mart ayında mahkemede görülecek.

Konuyla ilgili açıklama yapan WestJet; kabin ekibinin prosedürleri izleyerek doğru bir karar verdiğini, hasta olduğunu belirten yolcuyu diğer yolculardan derhal izole ettiğini belirtti ve yaşanan olayla ilgili özürlerini iletti.

Kanada'da bugüne kadar 5 kişide Corona Virüsü tespit edilmesi ile ilgili Kanada Başbakan'ı Justin Trudeau: "Hükûmet Corona Virüsü ile tamamen ilgileniyor. Kanadalıların hem yurt içinde hem de yurt dışında güvenliğini sağlamak için gereken her şeyi yapmaya hazır." açıklamalarında bulundu.

Corona Virüsü'nün yayılmasını engellemeye çalışan ve bazı şehirlerini karantinaya alan Çin Halk Cumhuriyeti'ne uçuşlarını iptal eden havayolu şirketleri arasında Türk Hava Yolları dâhil 62 şirket bulunuyor.