Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, heyecanla beklenen LGS tarihini açıkladı. Özer, 8. sınıflara yapılacak olan sınavın 5 Haziran 2022'de düzenleneceğini duyurdu.

Milyonlarca öğrencinin heyecanla beklediği liselere geçiş sınavının ne zaman yapılacağı merak ediliyordu. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kanal 7’de yayınlanan ‘Başkent Kulisi’ programında eğitim gündemi ile ilgili açıklamalarda bulundu ve merakla beklenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavının yapılacağı tarih ile ilgili konuştu.

Özer, yaptığı açıklamalarda geçen yıl haziran ayında yapılan ve milyonlarca öğrencinin geleceğini belirleyecek olan sınavın tarihini paylaştı. Katıldığı programda meslek eğitiminin önemine dikkat çeken Özer, LGS 2022’nin 5 Haziran 2022’de düzenleneceğini açıkladı.

“Mesleki eğitim ülkelerin kalkınmasında büyük önem taşıyor”

Bakan Özer katıldığı programda, LGS dışında da açıklamalarda bulundu. Özer, “Meslek eğitimi ülkelerin kalkınmalarında çok önemlidir. Bu yüzden Milli Eğitim Bakanlığı’nın en çok önem verdiği konulardan birisi meslek eğitimi. Bu eğitim eksik olursa mezunlarımız iş hayatlarında zorluklar çeker” ifadelerini kullanarak meslek eğitiminin önemine dikkat çekti.

Türkiye’nin en büyük problemlerinden birinin mesleğini yapanlar ile yapmayanların aynı maaşı alması olduğunu vurgulayan Özer, öğrencilerin eğitim aldığı alanda iş yapması gerektiğini ve bunu yapanların da daha fazla maaş alması gerektiğini vurguladı.