Milli Eğitim Bakanlığı'nın paylaştığı taslakta integralin çıkarıldığını gören vatandaşlar, konuyu sosyal medyaya taşıdı.

Milli Eğitim Bakanlığı, tüm öğretim kademelerinde verilecek zorunlu dersler için Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli adı altında yeni bir müfredat taslağı paylaştı. Söz konusu müfredat taslağı hakkında vatandaşlar, 1 haftalık süre içinde görüş bildirebilecekler. 10 yıllık çalışma, ve çok sayıda öğretmen ile akademisyenin katıldığı toplantılar sonucu ortaya koyulduğu belirtilen taslak, ufak fakat kritik bir bölüm yüzünden tartışma konusu oldu.

Taslakta vatandaşların dikkatini çeken kısım; 9, 10, 11 ve 12. sınıfların matematik programından, temel integral konusunun kaldırılmış olması oldu. Sosyal medyada pek çok uzmanın ve mühendisin eleştirdiği bu karar, MEB’in liseler için matematik taslağında geçiyor.

“Limit ve türev kavramları daha kapsamlı şekilde ele alındı.”

“Değişimleri fonksiyonlar aracılığıyla incelemenin en etkili matematiksel yöntem ve araçlarını oluşturan limit ve türev kavramları ile bu kavramların uygulamalarına 12. sınıfta Değişimin Matematiği teması altında yer verilmiştir. Programda hâlihazırda oldukça sınırlı ve işlem odaklı şekilde sunulan integral kavramına yer verilmemiş, limit ve türev kavramları daha kapsamlı şekilde ele alınmıştır. Limitin türevin temelini oluşturmasının yanı sıra bir fonksiyonun belirli bir nokta civarındaki veya sonsuzdaki davranışını inceleme aracı olması boyutuna da yer verilmiştir. Türevde ise mevcut içeriklere ek olarak değişimleri anlamlandırmakta ve türevin uygulamalarında önemli bir rolü olduğu düşünülen diferansiyel kavramına, ortalama değer teoremi ve Rolle teoremine yer verilmiştir. Türevle ilgili yorum ve çıkarımlara problem çözme odaklı bir yaklaşımla yer verilmiştir. “

Karara sosyal medyada gelen tepkiler: