Logitech 18 Bin TL'lik Dümdüz Oyuncu Koltuğunu Duyurdu

Logitech, oyuncular için tasarladığı Vantum isimli oyuncu koltuğunu tanıttı. Oldukça sade bir tasarıma sahip olan koltuk, şirkete göre baş, boyun ve omuzlara tam destek sağlıyor. Türkiye'ye gelip gelmeyeceği bilinmeyen oyuncu koltuğunun fiyatı ise cep yakacak türden.

Dünyanın en popüler oyuncu ekipmanı şirketlerinden Logitech, 2020'den beri ortak olduğu Herman Miller isimli mobilya üreticisi ile yaptığı çalışmalar sonucunda, "Vantum" ismini verdiği yeni oyuncu koltuğunu duyurdu. Oldukça sade bir tasarıma sahip olan koltuk, bu sadeliğine rağmen sunduğu üst düzey konforla dikkat çekecek gibi görünüyor. Logitech'in yeni oyuncu koltuğunun fiyatı ise 2 PlayStation 5 parası...

Yüzde 100 geri dönüştürülmüş polyester kumaş kaplamaya sahip Vantum, elastomer ve polyester karışımı sırt bölümüne sahip. Koltuğun minderi ve baş destek bölmesi ise poliüretan köpük malzemeden imal edildi. Logitech ve Herman Miller'a göre son derece ergonomik olan koltuk, saatler boyunca kullanım için uygun olarak dizayn edilmiş durumda.

Logitech'in yeni oyuncu koltuğu işte böyle görünüyor

Siyah, siyah-beyaz ve kırmızı-siyah şeklinde üç renk seçeneğine sahip olan Vantum, yapılan açıklamaya göre baş, boyun ve omuzlara tam destek sağlıyor. Koltuğun ayarlanabilir olduğunu söyleyen yetkililere göre Vantum, yalnızca oyun oynarken değil dinlenirken de üst düzey konfor sunuyor.

Gelelim bu oyuncu koltuğunun fiyatına: Herman Miller'ın internet sitesinde listelenen koltuk için tam 995 dolar karşılığında satın alınabilecek. Bu makalenin yazıldığı 7 Ekim tarihinde dolar kurunun 18,58 olduğunu, yani Vantum'un vergisiz fiyatının yaklaşık olarak 18 bin 500 TL olduğunu belirtelim. Vantum'un Türkiye'ye gelip gelmeyeceği bilinmiyor.

Vantum için hazırlanan tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz:

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