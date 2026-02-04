Tümü Webekno
Hafif Tasarımıyla Oyunseverleri Çok Mutlu Edecek Oyuncu Kulaklığı Logitech G325 LIGHTSPEED Tanıtıldı

Logitech, hafif tasarımıyla çok konforlu bir deneyim sunan yeni oyuncu kulaklığı G325 LIGHTSPEED'i resmen tanıttı. İşte cihazın özellikleri.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Bilgisayar ve oyuncu aksesuarı deyince akla gelen ilk firmalarından olan Logitech, şimdi ise yepyeni bir cihazıyla karşımızda. Teknoloji devi, farklı platformlarda daha pratik ve tutarlı bir oyun deneyimi arayan kullanıcılar için geliştirdiği Logitech G325 LIGHTSPEED modelini tanıttı.

Kullanım kolaylığı, bağlantı esnekliği ve gün boyu konfor hedefiyle tasarlan model, temel kontrollerin kulaklık üzerinde konumlandırılmasıyla odağın oyunda kalmasına destek olmayı amaçlıyor.

Logitech G325 LIGHTSPEED neler sunuyor?

  • Çift kablosuz bağlantı: Düşük gecikme odaklı LIGHTSPEED ve mobil kullanım için Bluetooth® 5.2
  • Yazılım ve kişiselleştirme: Logitech G HUB ve mobil uygulama ile EQ/mikrofon ayarları; opsiyonel AI gürültü azaltma
  • Platformlar arası kullanım: USB dongle ile PC ve konsolda, Bluetooth® ile mobil cihazlarda bağlantı
  • Kulaklık üzerinden kontrol: Güç, ses seviyesi ve mikrofon gibi temel kontrollerin kulaklık üzerinde konumlandırılması
  • Pil ömrü: 24 saatin üzerinde kullanım süresi

Logitech G325 LIGHTSPEED; 212 gram ağırlığındaki hafif gövdesi, yumuşak kulak yastıkları ve uzun süreli kullanıma uygun yapısıyla konforlu bir kullanım sunmayı hedefliyor. Sade tasarım çizgisini koruyan ürün; lila, siyah ve beyaz olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle geliyor.

24-bit ses desteği, oyunlarda müziklerin yanı sıra ayak sesleri ve çevresel efektler gibi detayların daha net takip edilmesine yardımcı olurken; entegre beamforming (ışın biçimlendirme) mikrofon, farklı cihazlarda daha anlaşılır ve doğal ses iletimi için tasarlandı. Kulaklık üzerindeki kontroller; güç, Bluetooth®, ses seviyesi ve mikrofon yönetimi gibi temel işlevlere doğrudan erişim sağlıyor. Cihazın yurt dışı fiyatı 79,99 dolar olarak açıklandı ancak Türkiye fiyatı henüz belli değil.

