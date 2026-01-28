Tümü Webekno
Paen çantalarda indirim! Void'da indirimler! Protein Ocean'da lansman fırsatları

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Ürün

Sennheiser, Klasikten Kopmayanlar İçin 2 Aşırı Uygun Fiyatlı Kablolu Kulaklık Tanıttı (Birinin Türkiye Fiyatı Bile Belli)

Sennheiser, klasik kulaklık meraklılarının çok seveceği HD 400U ve CX 80 U kablolu kulaklıklarını tanıttı. Bu ürünlerden biri ülkemizde de satılıyor.

Sennheiser, Klasikten Kopmayanlar İçin 2 Aşırı Uygun Fiyatlı Kablolu Kulaklık Tanıttı (Birinin Türkiye Fiyatı Bile Belli)
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Dünyanın en önde gelen ses aksesuarı üreticilerinden biri olan ve ülkemizde de faaliyet gösteren Sennheiser, yepyeni ürünlerini bizlerle buluşturmaya devam ediyor. Şimdi ise şirket, klasik kulaklık sevenlerini mutlu edecek yepyeni iki ürünüyle karşımıza çıktı. Bu kulaklıklar, giriş seviyede konumlanıyor.

Sennheiser’ın yeni ürünleri HD 400U kablolu kulak üstü kulaklık ve CX 80 U kablolu kulak içi kulaklık olarak geliyor. Her iki ürün de giriş seviyede olmalarından dolayı uygun fiyatlara sahipler. HD 400U modeli, Türkiye’de de satışa sunuluyor.

Sennheiser HD 400U

sen1

Kulak üstü tipte kablolu bir tasarıma sahip olan HD 400U modeli, 3.5 mm girişi USB-C bağlantı noktasıyla değiştiriyor. Kulaklıkta 24 bit, 96 kHZ dijital ses oynatma özellikleri var. iOS, iPadOS, Android, Windows, MacOS, ChromeOS ve SteamOS gibi aklınıza gelebilecek her türden işletim sistemiyle uyumlu bir şekilde çalışıyor ve üst düzey ses kalitesi sunabiliyor.

Kayıpsız doğal Sennheiser ses, akıllı kumanda ile çağrı ve müzik kontrolü,, esneklik için çıkarılabilir kablo sistemi gibi özelliklere de sahip kulaklık, Türkiye’de de satışa sunuldu. Ürünün ülkemizdeki fiyatı 5.299 TL iken yurt dışı fiyatı 100 dolar.

Sennheiser CX 80U

sen2

Şirketin duyurduğu bir diğer ürün ise CX 80U modeli. Klasik kablolu tasarımlı kulaklık sevenlerin çok hoşuna gidecek bu model maalesef ülkemizde şu an için yok. USB-C ile gelen cihaz, kompakt ve kulak içi tasarıma öncelik verenler için geliştirildi.

Giriş seviyede olamsına rağmen 24 bit, 96 kHz dijital ses, uygun fiyatına rağmen yüksek kalitede ses, üç farklı boyutta kulaklık ucu, rahat kullanım iOS, iPadOS, Android, Windows, MacOS, ChromeOS ve SteamOS ile uyumluluk gibi özellikleri var. Bu kulaklığın fiyatı ise 39,95 dolar olarak açıklandı.

Sudan Ucuz Fiyata 58 Saat Pil Ömrü ve ANC Sunan Kulaklık realme Buds Air8 Tanıtıldı Sudan Ucuz Fiyata 58 Saat Pil Ömrü ve ANC Sunan Kulaklık realme Buds Air8 Tanıtıldı
webtekno

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

iOS 26.2.1 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelen Yeni Özellikler!

iOS 26.2.1 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelen Yeni Özellikler!

Samsung Galaxy S26 serisinde en ucuz modeli gönül rahatlığıyla alabileceksiniz

Samsung Galaxy S26 serisinde en ucuz modeli gönül rahatlığıyla alabileceksiniz

"Forza Hiç Gerçekçi Değil" Diyenlere: Forza Horizon 6'daki Mekânlarla Gerçek Hâlleri Karşılaştırıldı!

"Forza Hiç Gerçekçi Değil" Diyenlere: Forza Horizon 6'daki Mekânlarla Gerçek Hâlleri Karşılaştırıldı!

5G’yi Sollayan Kablosuz Devrim: Saniyede 120 Gbps Veri Aktarım Hızına Ulaşıldı!

5G’yi Sollayan Kablosuz Devrim: Saniyede 120 Gbps Veri Aktarım Hızına Ulaşıldı!

Su Krizi Tarih Olabilir: Güneş Enerjisiyle Deniz Suyunu İçme Suyuna Dönüştüren Cihaz Geliştirildi

Su Krizi Tarih Olabilir: Güneş Enerjisiyle Deniz Suyunu İçme Suyuna Dönüştüren Cihaz Geliştirildi

Toplam Fiyatı 270 TL Değerindeki 2 Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

Toplam Fiyatı 270 TL Değerindeki 2 Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim