Piyasaya sürdüğü oyuncu aksesuarlarıyla dikkat çeken Logitech'in G430 modeline alternatif olabilecek 7 kulaklık modeline göz atıyoruz.

Piyasaya sürdüğü oyuncu aksesuarlarıyla tanınan Logitech, oyuncu klavyelerinden mouse'lara ve kulaklıklara kadar oldukça geniş bir ürün gamına sahip. Ürünlerini genel olarak üst kalitede sınıflandırabileceğimiz firma, özellikle piyasaya sürdüğü oyuncu kulaklıklarıyla başarılı bir performans sergiliyor. Markanın imza kulaklık modellerinden biriyse Logitech G430 profesyonel oyuncu kulaklığı.

Dolby 7.1 desteği sayesinde sizi adeta oyunun bir parçası yapan Logitech G430, ince ve hafif yapısıyla da rahat bir kullanım vadediyor. Bu içeriğimizdeyse gerek fiyatı gerek sunduğu özellikleriyle Logitech G430'a alternatif olabilecek kulaklık modellerine yakından bakacağız. Başlıklara tıklayarak ilgili ürünün satın alma linkine ulaşabilirsiniz.

Sevilen kulaklık modeli Logitech G430 alternatifi 7 kulaklık

HyperX Cloud 2 Kulaklık

Razer BlackShark V2 Kulaklık

SteelSeries Arctis 5 Kulaklık

Corsair Void Elite Kulaklık

ASUS ROG Delta Core Kulaklık

Corsair HS60 Pro

Cooler Master MH-650

Yılların eskitemediği model: HyperX Cloud 2 Kulaklık

En popüler oyuncu kulaklıklarından biri olan HyperX Cloud 2 gerek ergonomik tasarımı gerekse teknik özellikleriyle Logitech G430'a alternatif olabilecek bir kulaklık. HyperX 7.1 Surround Ses deneyiminin yer aldığı ürün, pasif gürültü engelleme, tak-çıkar mikrofon, hafızalı köpük kulak taştıkları ve alüminyum kaplama özellikleriyle ön plana çıkıyor. Ürünün Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

E-sporcu düzeyinde bir kulaklık: Razer BlackShark V2 Kulaklık

E-sporcuların da tercih ettiği Razer BlackShark V2 kulaklık, gelişmiş pasif gürültü engelleme, tak-çıkar mikrofon, hafızalı köpükler ve hafif tasarımıyla Logitech G430'a rakip olabilecek bir başka kulaklık modeli. Razer'ın kulaklığı e-sporcular için geliştirdiğini ve birçok e-sporcunun da bu kulaklığı tavsiye ettiğini de belirtelim. Ürünün Hepsiburada sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Şık ve aynı zamanda kaliteli bir kulaklık arıyorsanız: SteelSeries Arctis 5 Kulaklık

SteelSeries'in artık klasikleşen modellerinden biri olan Arctis 5, fiyatına kıyasla sunduğu performansla Arctis serisindeki en tercih edilebilir model olarak duruyor. Mikrofon kısmında oldukça üst düzey bir ses kaydı sunan model, 7.1 Surround ses teknolojisini destekliyor. Yine bu kulaklığın da e-sporcular tarafından tercih edildiğini söylemek gerek. Ürünün Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Hem oyun hem de günlük kullanım için uygun: Corsair Void Elite Kulaklık

Ürettiği oyuncu aksesuarlarıyla tanınan Corsair'in en çok tercih edilen oyuncu kulaklık modellerinden biri olan Void Elite, oyunlarda fazlasıyla işinizi görecek bir ürün. Kulaklıkta 7.1 Surround ses teknolojisi bulunuyor ve 20-30.000 Hz arasına kadar ses frekansı destekleniyor. Yine bu model de sunduklarıyla Logitech G430'a alternatif olabilir. Ürünün Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

'Ben kulaklığımı konsolda da kullanacağım' diyorsanız: ASUS ROG Delta Core Kulaklık

Bir başka oyuncu aksesuarı üreten firma olan ASUS'un ROG Delta Core modeli, 3,5 mm jak girişiyle PC'nin yanı sıra mobil cihazlar ve konsollarda da kullanılabiliyor. Tasarımı dolayısıyla hava geçirmez bir yapıda olan kulaklık, dış dünyayla izolasyon konusunda da oldukça başarılı. Ürünün Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Konsol ve mobil cihazlarla da uyumlu olan bir başka kulaklık daha: Corsair HS60 Pro

Corsair'in tercih edilen kulaklık modellerinden biri olan HS60 Pro, 3,5 mm altın kaplama jak girişiyle PC, mobil, konsol ve Switch'lerde de kullanılabiliyor. USB başlığıyla bağlandığında 7.1 Surround ses teknolojisinin de desteklendiği kulaklık, başarılı sayılabilecek esnek mikrofonu ve ses kalitesiyle Logitech G430'a alternatif olabilecek bir başka kulaklık modeli. Ürünün Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

'Yormayan' bir kulaklık arıyorsanız: Cooler Master MH-650

Donanım sektöründe çok uzun zamandır varlığını koruyan Cooler Master, son yıllarda oldukça başarılı oyuncu aksesuarları da ortaya koymaya başladı. Bunlardan biri olan Cooler Master MH-650 oyuncu kulaklığı, yaklaşık 320 gramlık ağırlığı ve ergonomik tasarımıyla kullanırken yorulmayacağınız bir kulaklık. Yazılım desteğinin bulunduğu cihazda aynı zamanda sanal 71.1 surround ses desteği ve RGB ışıklandırma da yer alıyor. Ürünün Hepsiburada sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.