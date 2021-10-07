Oyuncu ekipmanları denilince akla gelen en uygun fiyatlı ürünleri sunan marka olan Logitech, yalnızca uygun fiyatlarıyla değil kalitesiyle de öne çıkıyor. Oyun deneyiminizi çok daha keyifli hale getirecek bazı Logitech oyuncu ekipmanlarını listeledik ve kısaca ürünlerin öne çıkan özelliklerini anlattık.

Uzun yıllardır dijital dünyamızı çok daha verimli kullanabileceğiniz ürünleri uygun fiyatlara sunan Logitech markası, oyuncuları da unutmuyor ve uygun fiyata kaliteli oyuncu ekipmanları sunuyor. Bir oyunsever olmanın en zor olduğu yerlerden biri olan ülkemizde, en azından Logitech tarafından üretilen kaliteli ekipmanları uygun fiyatlara bulabiliyor olmak bir nebze olsun içinizi rahatlatacaktır.

Logitech; mouse, klavye, kulaklık, ses sistemi, joystick, direksiyon seti gibi oyuncu ekipmanları üretiyor. Tüm bu ürünler, benzerlerine göre oldukça uygun fiyatlara sahip ancak elbette, özellikler konusunda da her zaman aradığınızı sunmuyor olabilir. Yine de oyun deneyiminizi daha da keyifli hale getirmeniz için bu ekipmanlara göz atmalısınız. Sizin için öne çıkan bazı Logitech oyuncu ekipmanlarını listeledik.

Logitech oyuncu ekipmanları:

Logitech G923 Driving Force Yarış Direksiyonu

Logitech Saitek PRO Flight

Logitech Z533 Multimedia Hoparlör

Logitech G432 Kablolu Oyuncu Kulaklığı

Logitech G502 HERO Kablolu Oyuncu Mouse

Logitech G332 Oyuncu Kulaklığı

Logitech Extreme 3D Pro Joystick

Logitech G213 RGB Kablolu Oyuncu Klavyesi

Logitech F310 Gamepad

Logitech G102 Kablolu Oyuncu Mouse

Gelişmiş geri bildirim sistemi: Logitech G923 Driving Force Yarış Direksiyonu

Trueforce geri bildirimi ve çift debriyajlı başlatma yardım kontrolü ile dikkat çeken Logitech G923 Driving Force Yarış Direksiyonu, alüminyum ve çelik yapıdaki gövdesini deri kaplayarak uzun bir kullanım ömrü sunuyor. 24 noktalı seçim ekranı üzerinden çekiş, tork gücü, fren kuvveti gibi tüm özellikleri düzenleyebiliyorsunuz. Ürünün gittigidiyor sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Askeri hassasiyet: Logitech Saitek PRO Flight

Tamamen özelleştirilebilen 6 farklı kullanım moduna sahip olan Logitech Saitek PRO Flight, askeri hassasiyette bir kullanıcı deneyimi vaadediyor. RGB aydınlatma efekti ile oyunun havasına girmenizi ve VR kontrolü ile oyunun tam içinde hissetmenizi sağlıyor. Joystick yay kuvveti kolayca ayarlanabildiği için herkes tarafından kullanılabilir. Ürünün n11 sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Kolay kontrol kumandası: Logitech Z533 Multimedia Hoparlör

1 ana ve 2 ek hoparlör ile kulaklarınızın pasını silen Logitech Z533 Multimedia Hoparlör, üzerinde bulunan farklı giriş portları sayesinde pek çok farklı cihaz ve ekipman ile başarılı bir şekilde çalışabiliyor. Bluetooth bağlantısı bulunmayan hoparlör ile birlikte gelen kolay kontrol kumandası sayesinde ses akışını dilediğiniz gibi ayarlamanız mümkün. Ürünün n11 sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Detaylı ve kapsamlı ses aktarımı: Logitech G432 Kablolu Oyuncu Kulaklığı

Tüm işletim sistemi ve cihazlarla senkronize bir şekilde başarılı olarak çalışan Logitech G432 Kablolu Oyuncu Kulaklığı, kablolu olarak kullanılıyor. 50 mm’lik ses sürücüleri sayesinde detaylı ve kapsamlı bir ses aktarımı yapan kulaklık, 6 mm’lik mikrofonu sayesinde sesinizin en net şekilde karşı tarafa ulaştığından emin olmanızı sağlıyor. Ürünün Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Bütün kontrol elinizde: Logitech G502 HERO Kablolu Oyuncu Mouse

25.600 DPI sayesinde bütün kontrolün sizin elinizde olduğunu hissetmenizi sağlayan Logitech G502 HERO Kablolu Oyuncu Mouse, yalnızca 121 gram ağırlığa sahip. Üzerinde bulunan 11 tuşun her birini dilediğiniz gibi programlayabilir, aynı zamanda DPI ayarlarını, aydınlatmasını, animasyonlarını ve efektlerini dilediğiniz gibi özelleştirebilirsiniz. Ürünün Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Akıllı sünger yapısı: Logitech G332 Oyuncu Kulaklığı

3.5 mm jack girişi ile kablolu olarak kullanabileceğiniz Logitech G332 Oyuncu Kulaklığı, ayarlanabilir başlık yapısı sayesinde herkes tarafından rahatlıkla kullanılabilir. Akıllı süngerleri sayesinde ürünü kullandıkça baş ve kulak bölümlerinin zaman içinde tam olarak size uyduğunu göreceksiniz. Ürünün gittigidiyor sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Özelleştirilebilir çoklu tuş sistemi: Logitech Extreme 3D Pro Joystick

Hassas çevirme kolu denetimi ile dikkat çeken Logitech Extreme 3D Pro Joystick üzerinde bulunan 12 tuşu dilediğiniz gibi programlayarak kişiye özel bir kullanım yakalamanız mümkün. 8 yönlü şapka anahtarı sayesinde yalnızca baş parmağınızı oynatarak pek çok farklı işlemi kolayca gerçekleştirebilirsiniz. Tetik tuşu ve özel kavrama yapısı ise gerçek bir profesyonel gibi hissetmenizi sağlayacak. Ürünün n11 sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Sıvıya karşı dayanıklı: Logitech G213 RGB Kablolu Oyuncu Klavyesi

Olası sıvı dökülmesi kazalarına karşı dayanıklı olan Logitech G213 RGB Kablolu Oyuncu Klavyesi, özel medya tuşlarıyla da dikkat çekiyor. RGB aydınlatma efekti ile tam 16,8 milyon renk seçeneği sunuyor. Dahili avuç desteği sayesinde uzun süre sorunsuz kullanabileceğiniz klavye, iki düzeyli açı ayarı sayesinde konforlu bir kullanım deneyimi sunuyor. Ürünün Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Geniş uyum desteği: Logitech F310 Gamepad

Tüm oyun konsolları ve bilgisayarlarla uyumlu bir şekilde çalışan Logitech F310 Gamepad, eski nesil bir oyuncu deneyimi arayanlara hitap ediyor. Klasik oyun tuşlarını bildiğiniz düzende görebileceğiniz Logitech F310 Gamepad, 4 yönlü D-PAD ile de dikkat çekiyor. Gamepad’i pek çok farklı marka Android TV ile de kullanmanız mümkün. Ürünün n11 sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

RGB efektleriyle dikkat çekiyor: Logitech G102 Kablolu Oyuncu Mouse

8000 DPI sayesinde bütün kontrolün sizin elinizde olduğunu hissetmenizi sağlayan Logitech G102 Kablolu Oyuncu Mouse, yalnızca 160 gram ağırlığa sahip. Üzerinde bulunan 6 tuşun her birini dilediğiniz gibi programlayabilirsiniz. RGB renk efektleri 16,8 milyon renk seçeneği sunuyor. Özel metal yaylı tuş sistemi sayesinde uzun bir kullanım ömrü sunuyor. Ürünün Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Uygun fiyatlı ve kaliteli oyuncu ekipmanları ile dikkat çeken Logitech marka ekipman önerilerini listeledik ve kısaca ürünlerin öne çıkan özelliklerinden bahsettik. Listemizdeki ürünleri fiyatları, farklı alışveriş sitelerinde yer alan farklı kampanyalara göre değişiklik gösterebilir.