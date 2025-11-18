Logitech, Siber Saldırıya Uğradı: Veriler Çalındı!

Logitech, siber saldırıya uğradığını ve şirket verilerinin çalındığını açıkladı. Verilerin detayları belli olmazken CI0P isimli hacker grubu saldrıyı üstlendi.

Ürettiği bilgisayar aksesuarlarıyla alanında en çok öne çıkan şirketlerden olan ve ülkemizde de sıkça tercih edilen Logitech, yakın zamanda endişe verici bir açıklamada bulundu. Teknoloji devi, açıklamasında siber saldırıya uğradığını ifade etti.

Logitech, ABD’de Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC) gönderdiği bir bildiriyle bu saldırıyı resmen duyurmuş oldu. Sıfır gün saldırısı türünde olduğu belirtilen saldırı sonucunda veri ihlali yaşandığı aktarıldı.

Ne tür verilerin ele geçirildiği bilinmiyor

Logitech, saldırıda hacker’ların bir güvenlik açığını kullanarak şirkete ait hassas verilere ulaştığını belirtmiş. Şirket, kaç kişinin etkilendiğini ve hangi verilerin ele geçirildiğini henüz tespit edemediğini ancak soruşturmanın devam ettiğini aktardı. Verilerin çalışanlar ve tüketiciler hakkındaki sınırlı sayıda bilgiler olabilme ihtimali üzerinde durulduğu aktarıldı. Kimlik numaraları, kredi kartı gibi bilgiler verilerin çalındığı sistemde olmadığı için güvende oldığı belirtildi.

Öte yandan Logitech saldırganlar hakkında bilgi vermezken Cl0P isimli fidye yazılımı çetesi saldırıyı üstlendi. Hacker grubu, saldırı sonucunda 1,8 TB veri ele geçirdiğini söylemiş. Karşılığında ne istedikleri, verilerin detayları gibi konularda ise bilgi yok. Cl0P, daha önce Oracle’a yönelik de büyük bir veri ihlali gerçekleştirmişti.