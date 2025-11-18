Tümü Webekno
Anker Soundcore R50i TWS Samsung Galaxy S25 Roborock Q8 Max Pro

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Uygulama / Yazılım

Logitech, Siber Saldırıya Uğradı: Veriler Çalındı!

Logitech, siber saldırıya uğradığını ve şirket verilerinin çalındığını açıkladı. Verilerin detayları belli olmazken CI0P isimli hacker grubu saldrıyı üstlendi.

Logitech, Siber Saldırıya Uğradı: Veriler Çalındı!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Ürettiği bilgisayar aksesuarlarıyla alanında en çok öne çıkan şirketlerden olan ve ülkemizde de sıkça tercih edilen Logitech, yakın zamanda endişe verici bir açıklamada bulundu. Teknoloji devi, açıklamasında siber saldırıya uğradığını ifade etti.

Logitech, ABD’de Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC) gönderdiği bir bildiriyle bu saldırıyı resmen duyurmuş oldu. Sıfır gün saldırısı türünde olduğu belirtilen saldırı sonucunda veri ihlali yaşandığı aktarıldı.

Ne tür verilerin ele geçirildiği bilinmiyor

ve

Logitech, saldırıda hacker’ların bir güvenlik açığını kullanarak şirkete ait hassas verilere ulaştığını belirtmiş. Şirket, kaç kişinin etkilendiğini ve hangi verilerin ele geçirildiğini henüz tespit edemediğini ancak soruşturmanın devam ettiğini aktardı. Verilerin çalışanlar ve tüketiciler hakkındaki sınırlı sayıda bilgiler olabilme ihtimali üzerinde durulduğu aktarıldı. Kimlik numaraları, kredi kartı gibi bilgiler verilerin çalındığı sistemde olmadığı için güvende oldığı belirtildi.

Öte yandan Logitech saldırganlar hakkında bilgi vermezken Cl0P isimli fidye yazılımı çetesi saldırıyı üstlendi. Hacker grubu, saldırı sonucunda 1,8 TB veri ele geçirdiğini söylemiş. Karşılığında ne istedikleri, verilerin detayları gibi konularda ise bilgi yok. Cl0P, daha önce Oracle’a yönelik de büyük bir veri ihlali gerçekleştirmişti.

Windows Bilgisayarları Hedef Alan Yeni Bir Siber Saldırı Yöntemi Tespit Edildi! Windows Bilgisayarları Hedef Alan Yeni Bir Siber Saldırı Yöntemi Tespit Edildi!
Hack

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Çakma Samsung Galaxy S26 Ultra Telefonlar Satışa Çıktı: Hem de Sudan Ucuza Satılıyor!

Çakma Samsung Galaxy S26 Ultra Telefonlar Satışa Çıktı: Hem de Sudan Ucuza Satılıyor!

Otomobil Tarihine Adını Altın Harflerle Yazdıran 8 Efsane Motor

Otomobil Tarihine Adını Altın Harflerle Yazdıran 8 Efsane Motor

Her Birini Heyecanla Tek Solukta İzleyeceğiniz, 2026'da Gelecek Bilim Kurgu Filmleri

Her Birini Heyecanla Tek Solukta İzleyeceğiniz, 2026'da Gelecek Bilim Kurgu Filmleri

2026 Model Chery Tiggo 8 Tanıtıldı: "Çin Malı" Algısını Yıkacak!

2026 Model Chery Tiggo 8 Tanıtıldı: "Çin Malı" Algısını Yıkacak!

Gerçek mi Efsane mi? Telefonun Şarjını %20-%80 Arasında Tutmak Gerçekten İşe Yarıyor mu?

Gerçek mi Efsane mi? Telefonun Şarjını %20-%80 Arasında Tutmak Gerçekten İşe Yarıyor mu?

iPhone'larda Çok Sevilen Bir Özellik, Android'e Geliyor: İşte İlk Ekran Görüntüsü

iPhone'larda Çok Sevilen Bir Özellik, Android'e Geliyor: İşte İlk Ekran Görüntüsü

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim