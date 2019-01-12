Tüketici teknolojilerine yön veren firmalar hakkında bilgi sahibi olmanız için hazırladığımız köşemize, bu hafta Xiaomi ile devam ediyoruz.

Son yıllarda yıldızı parlayan Xiaomi, birkaç yılda dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinden biri haline geldi. Çin piyasasını uygun fiyatlı ürünleriyle domine eden şirket, sadece telefon değil; teknolojiyle alakası olmayan ürünler de satıyor.

İsmi ve logosuyla da oldukça anlamlı bir felsefeye sahip olan Xiaomi, birkaç yılda ulaştığı konumuna bakacak olursak; önümüzdeki birkaç yılda çok daha büyük bir teknoloji şirketi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Şimdi gelin hep beraber Xiaomi hakkında ilginç bilgiler köşemize başlayalım.

10. Xiaomi’nin kâr oranı hiçbir zaman %5’i geçmeyecek:

2018 yılının nisan ayında Xiaomi CEO’su Lei Jun tarafından yapılan açıklamaya göre Xiaomi, akıllı telefonlar dahil tüm donanım ürünlerinde maksimum %5’lik kâr oranına sahip ve bu durum gelecekte de değişmeyecek.

OnePlus gibi Çinli şirketlerin popülaritesi arttıkça fiyat artırma politikasına gittiği günlerde Xiaomi’nin bu kâr politikası takdire şayan.

9. Xiaomi’nin milyonlarca ürün satarak Guinness Rekorlar Kitabı’na girdiği gün:

2015 yılında Xiaomi, 24 saat içerisinde tek bir platformda yapılan en yüksek satış rakamına ulaşarak Guinness Rekorlar Kitabı’na girmeyi başardı. 11.11 indirimleri kapsamında 24 saatte 2.112.010 adet cihaz satışı yapan Çinli teknoloji devinin imza attığı bu rekor, daha önce 1.894.867 Alibaba’nın Tmall adlı şirketindeydi.

Akıllı telefonlara ek olarak Xiaomi, rekor kırılan o günde 770.000 akıllı ev aleti, 247.000 priz, 208.000 Mi Band fitness takip cihazı ve 38.000 akıllı televizyon satışı yaptı. Bir günde 420 milyon dolarlık satış yapan Xiaomi, bugün birçok şirketin imrendiği bir konuma gelmiş durumda.

8. Xiaomi, bir alan adı satın almak için 3.6 milyon dolar harcadı:

Xiaomi, 2014 yılında "xiaomi.com" olan resmi internet sayfasını "mi.com" olarak değiştirmek için tam 3.6 milyon dolar alan adı ücreti ödedi. Çin bölgesi dışındaki kullanıcıların Xiaomi ismini telaffuz etmesinin zor olduğunu düşünen şirket, global ismini genelde Mi olarak kullanıyor.

7. Xiaomi’nin ürün gamında garip ürünler de var:

Xiaomi, çok yönlü bir teknoloji devi olsa da genelde çoğu kişi şirketi Mi 8, Mi Mix 3 veya Redmi serisi akıllı telefonlarıyla tanıyor. Bunlara ek olarak akıllı ampul, akıllı robot süpürge ve taşınabilir şarj cihazı gibi ürünleri bulunan şirketin; aynı zamanda pirinç pişirici, seyahat yastığı, bavul, yatak ve tükenmez kalem gibi garip ürünleri de bulunuyor.

6. Şirketin Google ile önemli bağlantıları bulunuyor:

Bugün Xiaomi’nin yönetiminde bulunan 9 kişinin 3’ü daha önce Google’da çalışmış kişiler. Şirketin kurucularından olan Lin Bin, Hong Feng ve Başkan Vekili Hugo Barra; Google’dan ayrılıp Xiaomi’deki görevlerine başlamış. Hugo Barra, 2017 yılından itibaren Xiaomi'deki görevinden ayrılarak Facebook'ta çalışmaya başladı.

5. 2014 yılında, Xiaomi telefonlarda casus yazılıma rastlandı:

Çin menşeili telefonlar zaman zaman çeşitli casusluk suçlamalarıyla karşı karşıya kaldı. Son olarak ABD hükumeti tarafından casuslukla suçlanan Huawei, bazı ülkelerde çeşitli yaptırımlara maruz kalmıştı. Xiaomi ise 2014 yılında benzer bir şekilde suçlandı.

Xiaomi’nin 2014 yılında piyasaya sürdüğü Redmi Note ve Redmi 1S modellerinde casus yazılıma rastlanmıştı. Çin, Hong Kong ve Tayvan’da aktifleştirilen cihazlarda görülen yazılım, daha sonra Xiaomi telefonlarından temizlendi. Şirketin güvenlik konusundaki itibarı bugünlerde eskisinden çok daha iyi konumda.

4. Çin’in Apple’ı:

Xiaomi, birçok kişi tarafından Çin’in Apple’ı olarak nitelendiriliyor. Apple’ın ABD’deki hakimiyetine benzer bir hakimiyeti Çin’de süren Xiaomi; ürün ve mağaza tasarımlarıyla da Apple’a benzer bir çizgi izliyor.

Ayrıca Xiaomi kurucusu ve CEO’su Lei Jun da Steve Jobs’a benzetiliyor. Giydiği siyah tişörtleri ve Jobs’a benzer sunum tarzını bu benzetmelerin çıktığı yer olarak söyleyebiliriz.

3. Xiaomi, reklama para harcamıyor:

Dünya genelinde Xiaomi genel merkezine bağlı çok fazla fiziksel mağaza bulunmuyor. Hatta Xiaomi, reklam için geleneksel yollara çoğu zaman başvurmuyor. Cihazlarını zaten uygun fiyatlı sattığı için şirket, çok fazla reklama ihtiyaç duymuyor.

2. Xiaomi, küçük pirinç anlamına geliyor:

Küçük anlamına gelen “Xiao” ve pirinç anlamına gelen “mi” kelimelerinin birleşiminden oluşan Xiaomi, anlam olarak da şirketin “En tepeyi hedeflemeden önce küçük şeylerden başla” şeklindeki hedefini ortaya koyuyor.

1. Xiaomi logosu birden fazla anlam içeriyor:

Basit bir Mi yazısı gibi görünen logo, kimileri tarafından Mission Impossible’ın kısaltması olarak da görülüyor ancak buna ek olarak bir anlamı daha var.

Logoyu ters çevirdiğinizde ortaya çıkan Çince karakter (心), kalp anlamına geliyor. Bu da Xiaomi’nin kullanıcılarına olan sevgisinin bir göstergesi olarak görülebilir.

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Kaynakça: Goodyfeed, Android Authority, Quora