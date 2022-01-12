LoL'de Rengar CT, Yetenekleri, Güçlü Ve Zayıf Özellikleri

League of Legends’ın Gölge Avcı lakabıyla bilinen karakteri Rengar, gerçekten gölge avcı lakabını hak eden bir karakter. Eğer ki karşınızda oynamayı bilen bir Rengar varsa gerçekten geldiğini göremiyorsunuz.

Rengar League of Legends’da hatırı sayılır bir kitle tarafından sevilen bir karakter. Şu zaman kadar garip bir şekilde rework üstüne rework, nerf üstüne nerf veya buff alsa da bir türlü istedikleri şekle sokamadılar Rengar’ı. Fakat uzun bir süredir dokunmuyorlar ve kimileri bu duruma memnun kimileri ise üzgün.

Üst koridorun veya asıl koridoru olan orman bölümünün tehlikeli bir karakteri olan Rengar, uzmanlığını tekil hedefleri avlamak üzerine yapıyor. Özellikle alt koridordaki saldırı gücü taşıyıcılarının korkulu rüyası olan Rengar oyunun orta safhalarından itibaren oldukça tehlikeli olmaya başlıyor.

Rengar CT'leri: Rengar'a karşı güçlü olan rakipleri

Jayce

Trundle

Rammus

Sejuani

Mordekaiser

Rengar’ın en güçlü olduğu zamanlar hedefin kırılgan olduğu zamanlar. Bu da özellikle üst koridorda oynuyorsanız tank veya offtank karaktere karşı koridor safhasında zorlanmasına sebep olabiliyor. Aynı zamanda hasarına kafa tutabilen veya menzilini koruyabilen karakterlerde bir süre Rengar’a zorluk çıkartabiliyor.

Vahşet yükü üretebilen Rengar’ın tüm yetenekleri:

Pasif / Görünmez Yırtıcı: Rengar çalıdayken normal saldırı gerçekleştirdiğinde hedefinin üzerine atlar. Vahşet yüküne sahip değilken atlamak vahşet yükü üretir. Azami vahşet yüküne ulaştığında bir sonraki yeteneği güçlenir. Güçlenmiş yetenekleri kullanmak Rengar’ın hareket hızını birkaç saniyeliğine arttırır. Rakip şampiyonları katletmek Rengar’ın Kemikdiş Kolye’sine bir ganimet ekleyerek ilave saldırı gücü sağlar.

Rengar çalıdayken normal saldırı gerçekleştirdiğinde hedefinin üzerine atlar. Vahşet yüküne sahip değilken atlamak vahşet yükü üretir. Azami vahşet yüküne ulaştığında bir sonraki yeteneği güçlenir. Güçlenmiş yetenekleri kullanmak Rengar’ın hareket hızını birkaç saniyeliğine arttırır. Rakip şampiyonları katletmek Rengar’ın Kemikdiş Kolye’sine bir ganimet ekleyerek ilave saldırı gücü sağlar. Q / Yabani : Rengar’ın bir sonraki saldırısı hedefini acımasızca deşerek ilave hasar verir. Vahşet etkisi: Fazladan hasar verir ve saldırı hızı sağlar.

: Rengar’ın bir sonraki saldırısı hedefini acımasızca deşerek ilave hasar verir. Fazladan hasar verir ve saldırı hızı sağlar. W / Savaş Kükremesi: Rengar savaş gazabıyla kükreyerek rakiplere hasar verir ve belli bir süre önce aldığı hasarın bir kısmını iyileştirir. Vahşet etkisi: Ayrıca kitle kontrolü etkilerini bozar.

Rengar savaş gazabıyla kükreyerek rakiplere hasar verir ve belli bir süre önce aldığı hasarın bir kısmını iyileştirir. Ayrıca kitle kontrolü etkilerini bozar. E / Bola Atışı: Rengar’ın fırlattığı bola, ilk isabet ettiği hedefi kısa süreliğine yavaşlatır. Vahşet etkisi: Hedefi yere sabitler.

Rengar’ın fırlattığı bola, ilk isabet ettiği hedefi kısa süreliğine yavaşlatır. Hedefi yere sabitler. R / Av Heyecanı: Rengar yırtıcı içgüdülerini harekete geçirerek kamuflaja bürünür ve çevresindeki geniş bir alanda bulunan en yakın rakip şampiyonu görür. Av heyecanı etkin olduğu sürece rengar hareket hızı kazanır ve bu esnada çalıda olmasa bile izini sürdüğü hedefin üstüne atlayıp zırhını azaltabilir.

Gölge Avcısı Rengar’ın güçlü ve zayıf özellikleri nelerdir?

Rengar'ın güçlü özellikleri:

Ormancı rolünde erken safhada birçok karaktere kafa tutabilmesi

Ormandaki yaratıkları hızlı bir şekilde temizleyebilmesi

Haritada avcı rolünü üstlenip başıboş gezenleri avlayabimesi

Rengar gerçekten avcı olan bir karakter. Bu yüzden özellikle 6 olduktan sonra ulti yeteneği ile birlikte haritada dolaşıp kendine hedef arayabiliyor. Bunun yanı sıra orman safhasında yaratıkları çok hızlı bir şekilde temizleyebiliyor ve erken safhada birçok ormancı ile kafa kafaya çarpışabiliyor.

Rengar'ın zayıf özellikleri:

Oyun safhasında geriye düştüğünde geri dönüşünün çok zor olması

Yakaladığı hedefi öldüremediği takdirde çok fazla göz önünde kalması

Takım savaşlarında tam performansını gösterememesi

Rengar’ın oynanış tarzı biraz iki ucu keskin kılıç gibi. Doğru hamleler ile oynarsanız çok çabuk yükselebiliyorsunuz fakat düşersenizde yerin dibini boyluyorsunuz. Geri düştüğü takdirde Rengar’ın yeniden oyuna dönmesi bir hayli zor oluyor. Bunun yanı sıra orman yerine üst koridorda oynarsanız da bazı erken safhada baskın olan karakter yorucu anlar yaşatabiliyor.

LoL'de Rengar nasıl oynanır?

6. seviyeye ulaştıktan sonra ulti yeteneğiniz ile olabildiğince oyuncu avlayın

Sahip olduğunu vahşet yükünün getirilerini iyi kullanmak 1’e1 yaptığınız savaşların yönünü değiştirebilir

Üst koridorda oynuyorsanız ekstra dikkatli olmanız gerekiyor. Karakterin asıl rolü orman olduğu için birçok üst koridor karakterine karşı sıkıntı yaşayabiliyor

Rengar asıl potansiyelini 6. seviyeden itibaren ortaya çıkarıyor. Ultini ile ne kadar çok oyuncu avlarsanız o kadar hızlı gelişebilirsiniz. Karakterin temel oynanış stili tek başına oynamak için takım savaşlarında çok etkili olamıyor bu yüzden savaşlardan önce olabildiğince adam eksiltmek takıma en büyük katkınız olabilir. Bunun yanı sıra Vahşet yükü ile yeteneklerinizin gelişmiş hallerini iyi bilmeniz gerekiyor. Duruma göre kullanacağınız gelişmiş yetenekleri 1’e1 savaşınızın yönünü çok hızlı değiştirebilir.

Rengar’a karşı nasıl oynanır, Rengar nasıl yenilir?

Rengar oyuncuları özellikle pasif yükleri birikmişken saldırmaya çalışacaktır bunu dikkate alıp yükleri azken karşı atak yapmayı deneyin

Rengar’ın pasif yeteneği sayesinde çalıdan yakınındaki bir hedefe doğru zıplayabiliyor. Bu yüzden çalılardan uzakta oynamak önemli

Tek başına oynamak bir Rengar’a karşı yapacağınız en büyük hata olacaktır takımınızla oynamaya özen gösterin

Rengar’ın Vahşet yükü kendisini 1’e1 savaşlarda oldukça güçlü kıldığı için pasif barı doluyken saldırmak isteyecektir. Bu durumu kullanmasına izin vermeyin ve mesafenizi iyi koruyun. Üst koridorda oynuyorsanız eğer Rengar’ın çalılardan üstünüze atlayabileceği gerçeğini es geçmeyin ve karşı takımda bir Rengar var ise tek başınıza oynamaktan kaçınıp takımınızla kalmaya çalışın.