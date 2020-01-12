LoL’ün Geliştirici Videosu ve Runaterra Hikâyeleri

Riot Games tarafından yayınlanan yeni geliştirici videosu, merakla beklenen Runaterra Hikâyeleri'ne kısa bir bakış atmamızı sağladı. Videonun sonunda bulunan kısa kesit ise hikâyeleri keşfetmemize olanak sağlıyor.

Geride bıraktığımız haftanın Riot Games açısından oldukça yoğun geçtiğini söyleyebiliriz zira şirket hafta boyunca yeni sezon tanıtım videoları, 2020 planına genel bakış ve yeni bir sinematik videonun yayınlanması gibi pek çok önemli işe imza attı. Ancak ikinci sezonun gelmesiyle yayınlanan “2020’de Evren” başlıklı bir video, Runeterra dünyası hakkında daha fazla bilgi edinmemize olanak sağlıyor.

IP ekibinin lideri Greg Street’in hikâye anlatımını üstlendiği bu geliştirici videosunda, Riot’un Runeterra dünyasını ve tüm bölgelerini, karakterlerini hatta hikâyelerini hayata geçirme çabaları anlatılıyor. İlk olarak 2018 yılında fiziksel bir harita oluşturduklarından bahseden Ghostcrawler, bu sayede Runeterra’nın nasıl bir yer olduğunu kullanıcıların aklında canlandırmasına yardımcı olduklarını söylüyor.

2020'de Evren | Geliştirici Videosu - League of Legends:

Daha sonrasında 2019 yılına gelindiğinde ise özel olarak birkaç bölgeye ve karaktere odaklanan geliştirici ekibi, Sylas’ın LoL’e eklenmesiyle Garen ile Lux ilişkisinin arka planını ve Demacia’nın sihir ile ilişkisini görmemize yardımcı oldu. Son olarak 2020’de hikâyeyi genişletmeye devam edeceklerinin altını çizen Ghostcrawler, Sett’in çıkmasıyla Ionia’yı ziyaret edeceğimizi de söylüyor.

Videoda çizgi romanlar için Marvel ile yapılan ortaklıktan da bahsediliyor. Hem Ashe hem de Lux için birer seri yapan Riot, Zed’i anlatacak olan yeni seriyi de yarılamış gibi görünüyor. Bu seride ilk kez maskenin arkasındaki yüzü görecek olmaksa serinin hayranlarını oldukça heyecanlandırıyor.

Tüm bunların yanı sıra Ghostcrawler’ın videoda bahsettiği belki de en önemli nokta ‘Runaterra Hikâyeleri’ oldu. Runaterra’yı ve karakterlerini bağlayan hikâyelerden oluşacak olan Runaterra Hikâyeleri, serinin takipçilerini Runeterra’nın farklı bölgelerine götürecek olan kısa videolardan oluşacak.

Runaterra Hikâyeleri sayesinde önceden yılda sadece birkaç kez görebildiğimiz bu hikâyeleri artık daha sık görebileceğiz. Son olarak videonun sonunda Runaterra Hikâyeleri’nden kısa bir parça bulunduğunu da belirtelim.