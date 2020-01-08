League of Legends 10.2 Yamasıyla Wukong'a Dengeleme Gelecek

League of Legends'ın 10.1 yaması, yeni ezergeçer şampiyonu Sett'i oyuna getirmişti. League of Legends'ın 10. sezonu yakında başlayacak ve 10.2 yamasıyla Wukong, önemli dengelemeler alacak.

League of Legends'ın 10.2'nin yaması, Wukong'a uzun zamandır beklenen dengeleme değişikliklerini getirecek. Oyunun tasarımcılarından Mark Yetter'in Maymun Kral'a gelecek kapsamlı güncellemenin 10.1 yamasına hazır olamayacağını duyurmasının ardından, değişikliklerin tam olarak ne zaman geleceği açık değildi.

Wukong'a yapılacak kapsamlı değişiklikler, sonunda PBE'ye geldi. Test sunucusunda henüz başka bir şampiyon dengeleme değişikliği veya yeni bir kostüm görünmüyor. Ancak 10.2 yaması yayınlanana kadar çok daha fazla değişiklik yapılacağı kesin. Wukong'un değişimine ek olarak, son yamanın bir parçası olarak tanıtılan Kumların Muhafızları ve Ejder Katili kostümlerinin testleri de PBE'de devam ediyor.

League of Legends 10.2 Yaması: Wukong dengelemesi

Riot'a göre, bu yama ile getirilen değişiklikler, Wukong’un oyun tarzını değiştirmek için tasarlandı. Şampiyonun erken aşamadan, oyun sonuna kadar gücü dengelenecek. Ayrıca erken oyunda veya ormanda rekabetçi bir şekilde tutunabilecek. Oyuncular, Maymun Kral'ın vur kaç tarzı savaş tarzıyla, daha mobil bir savaşçı olarak hareket edebilecekler.

İstatistikler:

Temel zırh, 34'ten 38'e çıkarıldı.

Pasif - Taş Deri:

Wukong, çalılardan veya gizlilikten çıktıktan sonra 3 saniyeye kadar maksimum sağlığının %12'si oranında fiziksel bir hasar kalkanı kazanır. Bu etki 12 saniyede bir kullanılabilir.

Yıkıcı Vuruş (Q):

8/7/6/5/4 saniye bekleme süresi

25 mana bedeli

Wukong'un bir sonraki saldırısı 125 ekstra menzil kazanır ve hedefin zırhını 3 saniye için [10/15/20/25/30] azaltarak [20/40/60/80/100 (+% 50 Bonus AD)] hasar verir.

Yem (W):

24/21/18/15/12 bekleme süresi

50/55/60/65/70 mana bedeli

Wukong 1 saniyeliğine görünmez olur ve 3 saniye boyunca sabit bir klon bırakır. Klon yakındaki düşmanlara saldırarak [50 / 62.5 / 75 / 87.5 / %100 AD] hasar verir.

Wukong sadece yakındaki düşman kuleleri veya görüş totemi tarafından açığa çıkarılabilir.

Bulut Saldırısı (E):

10 saniye bekleme süresi

45/50/55/60/65 mana bedeli

Wukong düşmana doğru atılıp yakındaki 2 ek düşmana klonlar gönderir. Vurulan her düşman [65/100/135/170/205 (+%80 Bonus AD)] büyü hasarı alır.

Wukong bir düşmana saldırdıktan sonra 4 saniyeliğine [30/35/40/45/50] Saldırı Hızı kazanır.

Burgaç (R):

120 saniye bekleme süresi

100 mana bedeli

Wukong, sopasını uzatarak 4 saniye boyunca döner, yakındaki düşmanlara saniyede [20/110/200 (+125% AD)] fiziksel hasar verir ve ilk vurduklarında onları 1 saniyeliğine zıplatır. Wukong bu süre boyunca %30/40/50 Hareket Hızı kazanır.

Şu anda League of Legends'ın 10.2 yaması için kesin bir çıkış tarihi yok. Ancak yamalar genelde iki süreçlerle yayınlanıyor ve yeni güncellemenin 22 Ocak Çarşamba günü gelmesi bekleniyor.