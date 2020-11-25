Apple tarafından aynı anda iki ya da üç ekrana görüntü yansıtabildiği açıklanan M1 işlemcili Mac modellerinin 6 ekrana kadar görüntü yansıtabildiği ortaya çıktı. Ancak bunun için bazı ek araçlar kullanmanız gerekiyor.

Geçtiğimiz haftalarda yeni bir lansman etkinliği gerçekleştiren Apple, yeni nesil MacBook Air, MacBook Pro ve Mac mini modellerini tanıtmıştı. Yeni Mac’lerin alametifarikası ise daha çok akıllı telefonlar için geliştirilen işlemcilerde gördüğümüz ARM mimarisini kullanan Apple M1 işlemciden güç alıyor olmalarıydı.

Apple, M1 işlemcili Mac’lerin performans noktasında Intel işlemcili modellerden geri kalmayacağını açıklamış olsa da en azından kağıt üzerinde M1 işlemcili Mac’lerin aynı anda daha az ekrana görüntü yansıtabildiğini belirtmişti.

Aslına bakacak olursak Mac’lerin aynı anda kaç ekrana görüntü yansıtabileceği, ekranların niteliklerine göre değişkenlik gösteriyor. Yine de Apple’ın açıklamalarına göre M1 işlemcili modeller, daha az ekranı destekliyor. Örneğin; Intel işlemcili Mac mini, aynı anda 3 adet 4K monitöre ya da 1 adet 5K 1 adet 4K monitöre görüntü yansıtabiliyor. M1 işlemcili Mac mini ise iki farklı port üzerinden 1 adet 4K ve 1 adet 6K monitöre görüntü yansıtabiliyor.

Apple’ın M1 işlemcili üç Mac modeline de sahip olan YouTuber Ruslan Tulupov, birkaç yardımcı araç ile birlikte M1 işlemcili Mac’lerin açıklandığından daha fazla ekrana görüntü yansıtabileceğini keşfetti. Ancak bunun için bir DisplayLink dönüştürücüye, DisplayPort hub’a ve bu aygıtların Mac sürücülerine ihtiyacınız olacağını belirtelim.

Tulupov, nihayetinde M1 işlemcili Mac mini ile 6 adet monitöre aynı anda görüntü yansıtmayı başardı. M1 işlemcili MacBook Air ve MacBook Pro ise 5 adet monitöre görüntü yansıtabildi ancak kendi ekranını sayacak olursak toplamda yine kullanılabilir 6 ekran olduğunu söyleyebiliriz.

Tulupov’un paylaştığı videoya göre M1 işlemcili Mac’ler, 6 adede kadar monitöre görüntü yansıtmakla kalmıyor, aynı zamanda da oldukça iyi performans gösteriyor. Yine de birden fazla ekrana görüntü yansıtırken en önemli etkenin ekran çözünürlüğü olacağını unutmamak gerekiyor.

M1 işlemcili Mac'lerin 6 ekrana aynı anda görüntü yansıttığı videolar