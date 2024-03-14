iFixit ekibi, M3 işlemcili MacBook Air'in içini açtı. Dizüstü bilgisayar, M2 işlemcili MacBook Air ile genel olarak aynı tasarıma sahip. Ancak bu dizüstü bilgisayar, depolama yongasının değişmesi nedeniyle daha hızlı.

Piyasaya sürülen elektronik ürünlerin içini açan ve onarılabilirlik puanı veren iFixit, kısa bir süre önce piyasaya sürülen M3 işlemcili MacBook Air'in içini açtı. Yapılan inceleme, Apple'ın yeni MacBook'ta yeni bir depolama çözümüne gittiğini gözler önüne serdi. Henüz onarılabilirlik için net bir puan açıklamayan ekip, Apple MacBook Air'in "tamiri zor" bir cihaz olacağını düşünüyor.

iFixit ekibine göre M3 işlemcili MacBook Air ile M2 işlemcili MacBook, genel olarak aynı iç dizayna sahip. Ancak bu iki dizüstü bilgisayar arasında önemli bir fark var. Bu fark, SSD'lerden kaynaklanıyor. Yapılan incelemeye göre Apple, M2 işlemcili MacBook Air modelinde 256 GB'lik tek bir depolama yongası kullanırken, M3 işlemcili MacBook Air'de ise 128 GB'lik iki depolama yongası kullanmayı tercih etti. Bu da yeni nesil MacBook Air'ın önceki nesilden çok daha hızlı olmasını sağladı.

M3 işlemcili MacBook Air'in içi böyle görünüyor

M3 işlemcili MacBook Air için yapılan performans testleri, dizüstü bilgisayarın SSD hızının, M2 işlemciliye kıyasla okumada yüzde 82, yazmada ise yüzde 33 daha fazla olduğunu gösterdi. İşte bunun tek nedeni, Apple'ın yeni MacBook Air modelinde yeni tip depolama yongası kullanmaya başlaması.

iFixit'e göre Apple, yeni nesil MacBook Air'de düzenli ve titiz bir çalışma yaptı. Bu tür ürünleri sevdiklerini söyleyen ekip, cihazın onarılabilirlik seviyesini henüz tam anlamıyla ölçmedi. Ancak yapılan ön incelemede, M3 işlemcili MacBook Air için 10 üzerinden 5 puan verildi. Nihai sonuç, ilerleyen günlerde belli olacak.

M3 işlemcili MacBook Air'in içinin açıldığı videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz