Apple'ın 2024 yılında piyasaya sürmesi beklenen MacBook Pro modelinde sunulacak M3 Max çipi hakkında büyük iddialar ortaya atıldı.

Apple, 2020 yılında sektörde büyük bir harekete imza atarak Intel’e bağımlılığını tamamen sonlandırarak bilgisayarlarında kendi ürettiği çipleri kullanmaya başladı. “M” adını taşıyan yeni çipler, M1 ile başladı ve günümüzde M2 Max ile güncelliğini koruyor.

Henüz 2023 başında M2 Pro ve M2 Max çiplerini piyasaya sürmüş ve ağızları açık bırakmışken bugün, bir sonraki yıldan ilk haberler geldi. Bloomberg’in deneyimli yazarı Mark Gurman, M3 çipe sahip yeni Mac’lerin test sürecine girdiğini belirtti, yeni ailenin amiral gemisi hakkındaysa “daha ne kadar olabilir” dedirtebilecek bilgiler paylaştı.

M3 Max, performansta arşa çıkmasını sağlayacak özelliklere sahip olacak:

Mark Gurman, önümüzdeki yılın amiral gemisi olacak çipi M3 Max’in 16 inç MacBook Pro’da test edildiğini paylaştı. Fakat dikkat çeken en önemli şey, testte kullanılan çipin özellikleriydi.

Gurman’ın paylaştığı bilgilere göre M3 Max, 16 işlemci çekirdeği ve 40 grafik işlemci çekirdeğine sahip olacak. Karşılaştırmak gerekirse bugünün amiral gemisi M2 Max, 12 işlemci ve 38 GPU çekirdeğine sahip.

M2 Max ile karşılaştırıldığında kâğıt üzerinde sadece 2 ve 4 çekirdeklik artış gözükse de bu çekirdeklerin birbiriyle iletişimi ve dolayısıyla birlikte sunduğu performans, bu sayıdan çok daha fazlasını sunabilecek. Zira Apple, M3 Max ile artık 5 nanometreden 3 nanometre üretim sürecine geçecek. Bir diğer deyişle çip içindeki en temel bileşen olan transistörler, birbirine 2 nanometre daha yakın olacak.

Ayrıca çekirdeklerin dağıtımında da kritik bir değişim yaşanacak. Apple, M3 Max’in 16 işlemci çekirdeğinin 12’sini performans, 4’ünü ise verimlilik çekirdeği olarak sunacak. M2 Max’te bu dağılım 4 verimlilik ve 8 performans çekirdeği olacak şekildeydi.