Apple’ın ısırılmış elma şeklindeki logosu, gören herkesin kolayca markayı bilebileceği ikonik bir sembole dönüştü. Düz bir elma olsaydı belki pek bir olayı olmayacaktı fakat üzerinde ısırık olması onu daha da dikkat çekici yaptı. Sahi, elmanın üzerindeki bu ısırığın sebebi neydi?

Apple’ın elma logosunda bir ısırık olması, pek çok dedikoduyu ve tahmini ortaya çıkardı. Üzerine üretilen komplo teorileri mi dersiniz, gizli mesajlar mı…

Ancak logonun tasarımcısının anlattığına göre durum, tüm bunlardan çok daha basitti. Apple’ın ikonik logosundaki bu ısırığın anlamına birlikte bakalım.

Elma yiyerek ölen bilgisayar bilimci Alan Turing’in ölümüyle ilişkili olduğu söylendi.

Matematikçi, bilgisayar bilimci ve kriptolog Alan Turing, bilgisayar biliminin kurucusu sayılıyor. Bugünlerde ismi sık sık yapay zekâyla birlikte anılan Turing testi, yapay zekânın ölçütü olarak kullanılıyor. Anlayacağınız üzere teknoloji için önemli isimlerden biri Turing.

Bu önemli ismin cesedi, siyanür katılmış bir elmanın yanında bulundu. Elmada bir ısırık vardı ve ölüm sebebi intihar olarak kabul edildi. Bu hikâyeden yola çıkarak Apple’ın logosundaki ısırığın Turing’e bir gönderme olduğu söylendi fakat kulağa ilginç gelse de doğru değil.

Logonun yaratıcısı, ısırığın gerçek sebebini açıkladığında teoricileri hayal kırıklığına uğrattı.

1977 senesinde markası için bir logo tasarlamaya karar veren Jobs’ın aklına ilk gelen fikir, yukarıdaki görselde görebileceğiniz, elma ağacının altında oturan Isaac Newton resmiydi. Ancak tahmin edebileceğiniz üzere böyle bir logo oldukça karmaşık duracaktı.

Logoyu tasarlayan Rob Janoff, Steve Jobs’a başka bir fikirle gitti. Bu fikir, logoda karmaşık bir görsel yerine yalnızca ‘elma’ yazmasıydı. Ancak, HP ya da IBM gibi diğer teknoloji markalarından farklılaşması gerekiyordu. Böylece, yazı yerine görsele karar verdi.

Ortaya, sade bir elma görseli çıktı.

Rob Janoff’ın tasarladığı elma görseli; dümdüz bir elmadan ibaretti. Yuvarlak şekli ve yaprağıyla öne çıkan elmanın, kiraz silüeti başta olmak üzere diğer meyvelerle karıştırılabileceğini düşündü.

Bu sorunu çözmek için elmaya bir ‘ısırılma efekti’ verdi. Yani durumun ne Turing’le ilgisi vardı ne de başka bir şeyle. Bu kadar basit bir sebepten ibaretti!

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