M5 iPad Pro Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Türkiye Fiyatı

Apple, M5 işlemciden güç alan yeni iPad Pro'yu resmen tanıttı. İşte 11 ve 13 inç olarak sunulacak cihazın özellikleri ve Türkiye fiyatları.

Söylentiler doğru çıktı. Apple, beklendiği gibi yeni ürünlerini bugün resmen tanıttı. Şirket, yeni nesil silikon çipi M5’i resmen tanıtırken bu işlemcinin yer aldığı yeni iPad Pro, MacBook Pro ve Vision Pro ürünlerini bizlerle buluşturdu.

Biz de bu içeriğimizde M5 işlemcili iPad Pro hakkında tüm bilmeniz gerekenlere bakacağız. Yeni iPad Pro, M5 işlemci sayesinde performans konusunda ciddi bir artışı kullanıcılarla buluşutracak. Gelin bu cihazın özelliklerine ve fiyatlarına bakalım.

M5 iPad Pro tasarımı ve ekranı

Ekran 11 inç, 13 inç Çözünürlük 2420 x 1668 (11 inç), 2752 x 2064 (13 inç) Yenileme hızı 120 Hz Parlaklık 1600 nit Diğer özellikler Ultra Retina XDR, Çift Katmanlı OLED, True Tone, Yansıma önleyici kaplama, Apple Pencil Pro ve Pencil desteği Ağırlık 446 gram (11 inç), 579 gram

M5 iPad Pro, önceki nesle benzer bir tasarımla geliyor. Cihazda söylentilerdeki gibi önde ikinci bir kamera yok. Yeni iPad Pro modelinin 11 ve 13 inç olarak kullanıma sunulacağını belirtelim. Renk seçenekleri ise Gümüş ve Uzay siyahı olarak açıklandı. 11 inçlik model 446 gram ağırlıkla gelirken 13 inçlik modelde 579 gram ağırlık var.

M5 iPad Pro performansı

İşlemci M5 Çekirdek 9 CPU (3 performans çekirdeği, 6 verimlilik çekirdeği), 10 GPU Diğer özellikler Neural Acceleratör'ler, 16 çekirdekli Neural Engine, 153 GBps bellek bant genişliği RAM 12 GB / 16 GB Depolama 256 GB + 512 GB + 1 TB + 2 TB Bağlantı N1 kablosuz bağlantı çipi, C1X modem, Wi-Fi 7, Bluetooth 6

M5 iPad Pro, performans konusunda M4’lü modele kıyasla ciddi iyileştirmeleri kullanıcılarla buluşturacak. Apple’ın açıklamalarına göre yeni modelde M5 sayesinde 3.5 kat daha iyi yapay zekâ performansı göreceğiz. Bunlar dışında 1.5 kat daha iyi 3D renderlama, 1.2 kat daha iyi video kod dönüştürme, 2 kat daha hızlı yapay zekâ görsel oluşturma, 2.3 kat daha iyi video kalitesi iyileştirme sunuluyor.

Cihazın M5 işlemcisi 10 çekirdekli GPU mimarisiyle gelirken her çekirdekte yapay zekâ işlemleri konusunda önem taşıyan Neural Accelerator’lere sahip. Bu sayede cihaz içindeki yapay zekâ performansı büyük bir sıçrama yaşıyor. 3 adet performans ve 6 adet verimlilik çekirdeğine sahip 9 çekirdekli CPU içerdiğini de unutmayalım. 1 ve 2 TB'lık modellerde CPU çekirdeği sayısı 10'a çıkıyor.

iPad Pro modelleri 256 GB’tan 2 TB’a kadar çıkan depolama seçenekleriyle kullanıcılara sunuluyor. 256 ve 512 GB modellerde 12 GB RAM sunulurken 1 TB ve 2 TB’lık versiyonlarda 16 GB RAM var. Bunlara ek olarak Wi-Fi 7 desteği kazandığını da belirtelim. Ayrıca bir ilke imza atarak N1 kablosuz bağlantı çipi ve C1X modemi iPad Pro'ya geliyor. Her ikisi de üst düzey bağlantı özelliklerini kullanıcılara sunacak.

M5 iPad Pro kamerası

Arka kamera 12 MP (f/1.8) Ön kamera 12 MP (f/2.0 TrueDepth Center Stage kamera

M5 iPad Pro modelinde 12 MP’lik f/1.8 diyafram açıklığına sahip ana kamera mevcut. Bu kamera 5 kata kadar dijital zoom’u kullanıcılara sunabiliyor. Akıllı HDR, 60 FPS 4K video kayd gibi özellikleri de var. Ayrıca 12 MP’lik TrueDepth kamerayı da görüyoruz. Ön kamerada ise akıllı HDR4, 60 FPS 1080p video kaydı, lens düzeltme, gelişmiş bokeh efektine ve derinlik denetimine sahip portre modu gibi özellikler var.

M5 iPad Pro pili

Pil ömrü Wi-Fi versiyonda 10 saat, Wi-Fi + Hücresel versiyonda 9 saat

Her iki modelde de Wi-Fi üzerinden 10 saate kadar internette gezinme ve video izleme sunulacak. Wi-Fi + Hücresel modellerde ise pil ömrü 9 saat olacak. 11 inçte 31.29 watt saatlik, 13 inçte ise 38.99 wat saatlik yerleşik lityum polimer pil olduğunu belirtelim.

M5 iPad Pro teknik özellikleri

Ekran 11 inç (2420 x 1668 çözünürlük), 13 inç (2752 x 2064 çözünürlük), Ultra Retina XDR, çift katmanlı OLED, 120 Hz, 1000 nit İşlemci M5 RAM 12/16 GB Depolama 256 GB / 512 GB / 1 TB / 2 TB Arka kamera 12 MP (f/1.8) Ön kamera 12 MP (f/2.) Batarya Wi-Fi versiyonda 10 saat, Wi-Fi + Hücresel'de 9 saat pil ömrü İşletim sistemi iPadOS 26 Renkler Gümüş ve Uzay Siyahı Bağlantı N1 kablosuz bağlantı çipi, C1X modem, Wi-Fi 7, Bluetooth 6

M5 iPad Pro fiyatı

11 inç M5 iPad Pro

Versiyon Wi-Fi versiyon fiyatı Wi-Fi + Hücresel versiyon fiyatı 12 GB + 256 GB 59.999 TL 71.999 TL 12 GB + 512 GB 69.999 TL 81.999 TL 16 GB + 1 TB 93.999 TL 105.999 TL 16 GB + 2 TB 117.999 TL 129.999 TL

13 inç M5 iPad Pro

Versiyon Wi-Fi versiyon fiyatı Wi-Fi + Hücresel versiyon fiyatı 12 GB + 256 GB 74.999 TL 86.999 TL 12 GB + 512 GB 84.999 TL 96.999 TL 16 GB + 1 TB 108.999 TL 120.999 TL 16 GB + 2 TB 132.999 TL 144.999 TL

M5 iPad Pro şu anda ön siparişe açıldı. Cihazın resmî satış tarihi ise 22 Ekim.