Canavar Bunlar Canavar: M5 Pro ve M5 Max İşlemcili MacBook Pro Tanıtıldı (Türkiye Fiyatı Kâbus Gibi)

Apple, MacBook Air ile birlikte yeni M5 Pro ve M5 Max işlemcili MacBook Pro modellerini tanıttı.

Apple, merakla beklenen yeni nesil M5 Pro ve M5 Max işlemcili MacBook Pro modellerini resmen duyurdu.

14 inç ve 16 inç seçenekleriyle gelen yeni seri, bu kez gücünü M5 Pro ve M5 Max çiplerinden alıyor. Tasarımda büyük bir değişiklik yok ancak donanım tarafında ciddi bir performans devrimi yaşanıyor.

Yapay zekâda 4 kat hız artışı

Apple’a göre yeni M5 Pro ve M5 Max çipleri “baştan sona yapay zekâ için tasarlandı.”

Önceki nesle göre 4 kata kadar daha hızlı AI performansı

M1 tabanlı modellere kıyasla 8 kata kadar daha hızlı görsel üretimi

Daha hızlı Neural Engine

Artırılmış bellek bant genişliği

Özellikle büyük dil modelleri (LLM) ve görsel üretim tarafında ciddi bir sıçrama var. Yapay zekâ ile çalışan uygulamalar artık çok daha hızlı ve akıcı çalışacak.

CPU ve grafik performansında büyük sıçrama

Yeni çipler yalnızca yapay zekâ tarafında değil, klasik performansta da iddialı.

CPU performansı : M4 Pro’ya göre %30’a kadar daha hızlı

: M4 Pro’ya göre %30’a kadar daha hızlı Grafik performansı : %50 artış

: %50 artış Oyun performansı: Cyberpunk 2077’de M4 Pro’ya kıyasla 1.6 kat daha yüksek kare hızı

Çekirdek sayılarında da ciddi bir artış var.

M5 Pro : 18 çekirdekli CPU + 20 çekirdekli GPU

: 18 çekirdekli CPU + 20 çekirdekli GPU M5 Max: 18 çekirdekli CPU + 40 çekirdekli GPU

Apple ayrıca performans çekirdeklerinin adını “super core” olarak değiştirdi. Şirket, bunun şimdiye kadarki en yüksek tek çekirdek performansını sunduğunu iddia ediyor.

Depolama ve pil standardı da yükseldi

Depolama ve RAM tarafında da kullanıcıların yüzünü güldürecek yenilikler var. Yeni MacBook Pro modellerinde SSD hızları iki katına çıkarılırken, başlangıç depolama kapasitesi de artırıldı.

M5 Pro modeller artık 1 TB depolama alanıyla başlıyor, M5 Max sürümünde ise standart kapasite 2 TB olarak sunuluyor. RAM tarafında başlangıç seviyeleri aynı kalsa da M5 Pro modellerde maksimum RAM kapasitesi 64 GB’a yükseltilmiş durumda.

Pil performansı her zamanki gibi güçlü kalmaya devam ediyor. 14 inç M5 Max modelinin 20 saate kadar, 16 inç versiyonunun ise 22 saate kadar kullanım sunduğu belirtiliyor. M5 Pro modellerde ise pil süresi önceki nesille benzer seviyede. Ayrıca Apple’ın N1 çipi sayesinde yeni MacBook Pro’larda Wi-Fi 8 ve Bluetooth 6 desteği de sunuluyor.

MacBook Pro M5 özellikleri

Özellik Detay Ekran 14 inç ve 16 inç, Liquid Retina XDR ekran, Nano-texture (nano dokulu) ekran seçeneği, 1600 nit maksimum HDR parlaklığı, 1000 nite kadar SDR parlaklığı İşlemci M5 Pro ve M5 Max (18 adede kadar CPU çekirdeği, GPU'da Neural Accelerators) RAM M5 Pro: 64 GB'a kadar birleşik bellek, 307 GBps bellek bant genişliği - M5 Max: 128 GB'a kadar birleşik bellek, 614 GBps bellek bant genişliği Depolama 14,5 GBps okuma/yazma hızına ulaşan, 2 kata kadar daha hızlı SSD - M5 Pro: 1 TB başlangıç depolama alanı - M5 Max: 2 TB başlangıç depolama alanı Kamera 12 MP Center Stage kamera Pil Ömrü 24 saate kadar pil ömrü (96 W veya daha güçlü adaptörle 30 dakikada %50'ye kadar hızlı şarj imkânı) Bağlantı Noktaları 3 adet Thunderbolt 5 bağlantı noktası, HDMI (8K çözünürlüğe kadar destekli), SDXC kart yuvası, MagSafe 3

MacBook Pro M5 fiyatı

Konfigürasyon Başlangıç Fiyatı 14 inç MacBook Pro M5 104.999 TL 16 inç MacBook Pro M5 164.999 TL

Yeni MacBook Air M5'in ön siparişleri 4 Mart'tan itibaren başlarken, resmî satış tarihi ise 11 Mart olarak açıklanmış durumda.