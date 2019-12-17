Teknolojik ürünler üzerinde yaptıkları testlerle bilinen iFixit, 2019 Mac Pro’yu parçalarına ayırdı. Yapılan parçalamadan sonra cihazın 'onarılabilen bir ustalık eseri' olduğu sonucuna varıldı.

Mac Pro, geçtiğimiz haftalarda çıktı ve en boş hâli 43 bin liradan satışa sunuldu. Dudak uçuklatan bu fiyata rağmen bu bilgisayar, şimdiden bazı kullanıcıların eline geçti. Kullanıcıların %90’ı bu bilgisayarı kullanmak için aldı fakat bunu kullanmak için değil de farklı sebeplerle alanlar da var.

iFixit, Kaliforniya’da kurulan, tüketici elektroniği üzerine hizmet veren bir özel şirket. Şirketin hedefi ise "Tamir ve kullanım kılavuzları olmadan bir cihaz onarılabilir mi?" sorusuna yanıt bulmak. Bunu daha iyi anlamak için ise iFixit kasayı parçaladı.

Mac Pro'yu parçalarına ayırmak gayet kolay:

Her şeyden önce yeni Mac Pro’nun oldukça az sayıda aletle sökülebildiği görülüyor. Birkaç tornavida, bir altıgen anahtar ve birkaç ucuz aletle iFixit, kasayı parçalarına ayırmayı başarıyor. Apple’ın kasa içinde kullandığı teknoloji ise gerçekten şaşırtıyor.

Diğer kasalardan farklı olarak ince bir ustalıkla tüm sistemi birbirine bağlayan şirket, karmaşık gözüken fakat bir o kadar da basit bir mekanizma oluşturmuş. Apple, yıllar boyunca yaptığı sistemlerdeki karışık tamir edilebilirlik sorununu bu sefer tekrarlamamış. iFixit’in, Mac Pro hakkındaki açıklamaları ise şu yönde:

“Yeni Mac Pro, bir ustalık eseri. İnanılmaz şekilde bir araya getirilmiş ve tamir edilebilir olan bir ürün. Kasanın bazı bölümleri, alet kullanmadan sökülebiliyor. Ayrıca sistemde, standart vidalar kullanılmış."

iFixit ekibi, video sonunda karayla peynir rendeledi:

Sistem üzerinde yapılan araştırmanın sonunda ise takipçilerini ve müşterilerini güldürecek bir olay oldu. iFixit ekibi, birçok kişinin yapmak istediği şeyi yaptı ve araba fiyatı ile ev fiyatı arasında değişiklik gösteren Mac Pro’da peynir rendeledi. Canlı yayında olaya şahit olanların bazıları gülerken bazıları ise iFixit ekibinin verdiği paraya acıdığı için yapmamalarını söyledi.

Sosyal medyada ‘ayaklı rende’ olarak adlandırılan Mac Pro, iFixit ekibi tarafından bir peyniri rendelemek için kullanıldı ve hafızlarda komik bir an bıraktı.