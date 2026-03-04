Tüy Gibi Hafif Canavar Gibi Güçlü M5 İşlemcili MacBook Air Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Türkiye Fiyatı!

Apple yeni M5 işlemcili MacBook Air'i tanıttı. Peki yeni modelde ne gibi farklılıklar var?

Apple, yeni nesil MacBook Air M5 modelini resmen tanıttı. Dış tasarımda büyük bir değişiklik olmasa da cihazın içinde önemli yenilikler var.

Yeni çip, artırılmış başlangıç depolama alanı ve RAM kapasitesi, daha hızlı bağlantı seçenekleri ve 18 saate varan pil ömrüyle MacBook Air serisi gücünü bir üst seviyeye taşıyor.

16 GB RAM ve 512 GB depolama artık standart

Yeni model, Apple’ın M5 çipinden güç alıyor. En dikkat çeken değişiklik ise başlangıç seviyesinde geliyor. MacBook Air M5 artık 16 GB RAM ve 512 GB SSD ile standart olarak sunuluyor. Üstelik Apple’a göre yeni SSD’ler, bir önceki nesle kıyasla iki kat daha hızlı okuma ve yazma hızları sunuyor.

Fiyat tarafında ise küçük bir artış söz konusu. Başlangıç fiyatı global çapta 999 dolardan 1.099 dolara yükselmiş durumda. Bu da Türkiye fiyatlarına maalesef yansımış.

Tasarımda çok büyük farklılık yok

Apple, son yıllarda benimsediği ince, düz kenarlı ve hafif kasa tasarımını koruyor.

13 inç model: 1.23 kg

15 inç model: 1.51 kg

Renk seçenekleri ise oldukça şık. Gökyüzü mavisi, gümüş, yıldız ışığı ve gece yarısı olarak dört farklı renk seçeneği bulunuyor.

MacBook Air M5 özellikleri

Özellik Detay Ekran 13.6″/15.3″ Liquid Retina (500 nit, 1 milyar renk) İşlemci Apple M5 çip RAM 16 GB Depolama 512 GB SSD, 4 TB’a kadar seçilebilir Kamera 12 MP Pil Ömrü 18 saate kadar pil ömrü ve hızlı şarj desteği Bağlantı Noktaları 2 adet Thunderbolt 4 bağlantı noktası, 2 adede kadar harici ekran desteği

MacBook Air M5 fiyatı

Konfigürasyon Başlangıç Fiyatı 13 inç MacBook Air M5 67.999 TL 15 inç MacBook Air M5 79.999 TL

Yeni MacBook Air M5'in ön siparişleri 4 Mart'tan itibaren başlarken, resmî satış tarihi ise 11 Mart olarak açıklanmış durumda.