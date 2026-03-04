Tümü Webekno
Tüy Gibi Hafif Canavar Gibi Güçlü M5 İşlemcili MacBook Air Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Türkiye Fiyatı!

Apple yeni M5 işlemcili MacBook Air'i tanıttı. Peki yeni modelde ne gibi farklılıklar var?

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Apple, yeni nesil MacBook Air M5 modelini resmen tanıttı. Dış tasarımda büyük bir değişiklik olmasa da cihazın içinde önemli yenilikler var.

Yeni çip, artırılmış başlangıç depolama alanı ve RAM kapasitesi, daha hızlı bağlantı seçenekleri ve 18 saate varan pil ömrüyle MacBook Air serisi gücünü bir üst seviyeye taşıyor.

16 GB RAM ve 512 GB depolama artık standart

Yeni model, Apple’ın M5 çipinden güç alıyor. En dikkat çeken değişiklik ise başlangıç seviyesinde geliyor. MacBook Air M5 artık 16 GB RAM ve 512 GB SSD ile standart olarak sunuluyor. Üstelik Apple’a göre yeni SSD’ler, bir önceki nesle kıyasla iki kat daha hızlı okuma ve yazma hızları sunuyor.

Fiyat tarafında ise küçük bir artış söz konusu. Başlangıç fiyatı global çapta 999 dolardan 1.099 dolara yükselmiş durumda. Bu da Türkiye fiyatlarına maalesef yansımış.

Tasarımda çok büyük farklılık yok

Apple, son yıllarda benimsediği ince, düz kenarlı ve hafif kasa tasarımını koruyor.

  • 13 inç model: 1.23 kg
  • 15 inç model: 1.51 kg

Renk seçenekleri ise oldukça şık. Gökyüzü mavisi, gümüş, yıldız ışığı ve gece yarısı olarak dört farklı renk seçeneği bulunuyor.

MacBook Air M5 özellikleri

Özellik Detay
Ekran 13.6″/15.3″ Liquid Retina (500 nit, 1 milyar renk)
İşlemci Apple M5 çip
RAM 16 GB
Depolama 512 GB SSD, 4 TB’a kadar seçilebilir
Kamera 12 MP
Pil Ömrü 18 saate kadar pil ömrü ve hızlı şarj desteği
Bağlantı Noktaları 2 adet Thunderbolt 4 bağlantı noktası, 2 adede kadar harici ekran desteği

MacBook Air M5 fiyatı

Konfigürasyon Başlangıç Fiyatı
13 inç MacBook Air M5 67.999 TL
15 inç MacBook Air M5 79.999 TL

Yeni MacBook Air M5'in ön siparişleri 4 Mart'tan itibaren başlarken, resmî satış tarihi ise 11 Mart olarak açıklanmış durumda.

Apple MacBook

