Apple, Neden MacBook Neo'da iPhone İşlemcisi Kullandı?

Apple, uygun fiyatlı yeni MacBook Neo modelinde A18 Pro işlemci kullandı. Peki şirketin bu cihazda M serisi çip yerine iPhone işlemcisi kullanmasının nedeni ne?

Apple, yepyeni ürünlerini 3 gün boyunca tanıttı. Son olarak dün gerçekleştirilen lansman ile herkesin beklediği tamamen yeni MacBook modeli MacBook Neo tanıtıldı. Bu cihazı özel yapan şey ise daha düşük bütçeli kullanıcılara hitap eden uygun fiyatlı bir dizüstü bilgisayar olmasıydı.

13 inçlik MacBook Neo modeli, iPhone iPhone 16 Pro modellerinde gördüğümüz A18 Pro çipiyle geldi. Yani şirket, yeni MacBook’larında ilk kez M serisi silikon çiplerinden birini kullanmadı ve telefonlarında kullandığı işlemciyi tercih etti.

Neden MacBook Neo’da iPhone işlemcisi kullanıldı?

Apple’ın MacBook Neo’da iPhone işlemcisi kullanmasının temel nedeni düşük fiyatlı bir ürün sunabilmek. 3 nm üretim süreicnden geçen A18 Pro işlemci, M serisi işlemcilere göre çok daha uygun maliyetle üretilebiliyor. A18 Pro’da 20 milyar transistör varken M serisi işlemcilerde bundan çok daha fazla transistör yer alıyor. Bu da maliyetleri uçuruyor. Yani M serisinin üretim maliyetleri daha büyük.

Yani Apple, MacBook Neo modelinde 2024 yılında çıkış yapan A18 Pro’yu kullanarak ölçek ekonomisinden yararlanıyor ve üretim maliyetini düşük tutuyor. Böylece de MacBook Neo’nun normal MacBook’lardan yüzlerce dolar daha ucuza 599 dolarlık bir fiyata satılması sağlanıyor. Eğer M4, M5 gibi son nesillerden M serisi işlemci olsaydı bu kadar düşük bir fiyat mümkün olmazdı. M1 ve M2 gibi işlemciler kullanmanın da hiçbir mantığı yok. A18 çipi sayesinde Apple, Chromebook ve Windows notebook’ların domine ettiği düşük fiyatlı laptop kategorisinde rekabetçi olmayı başarıyor.

A18 Pro performansı M serisi işlemcilere göre nasıl?

A18 Pro işlemcisi 6 çekirdekli CPU (2 performans, 4 verimlilik), 5 çekirdekli GPU’ya, 16 çekirdekli Neural Engine’e sahip. Aynı zamanda 8 GB RAM ile eşleşerek geliyor. Bu işlemciyi M3, M4 veya M5 gibi işlemcilerle karşılaştırmak doğru değil. Bunun yerine şirketin 5 yıl önce piyasaya sürdüğü, hâlâ birçok kişi tarafından kullanılan M1 işlemciyle karşılaştırmak en doğrusu olacaktır çünkü performans verileri tam olarak ona yönelik.

M1 işlemcide 4 performans ve 4 verimlilik çekirdeğine sahip 8 çekirdekli CPU bulunuyor. Ayrıca 7 çekirdekli GPU ve 16 çekirdekli NPU da var. Geçen yıl A18 Pro için yapılan benchmark testlerinde işlemcinin tek çekirdekte 3429, çoklu çekirdekte ise 8790 puan aldığını görmüştük. Bu verilerde çoğu konuda A18 Pro’nun M1 çipi geçmeyi başardığı görüldü. Örneğin M1’in çoklu çekirdek puanı 8351 civarlarında. A18 Pro, ondan %5 daha hızlı.

M2 ile karşılaştırıldığında ise tekli çekirdekte onu geçmeyi başardığını görüyoruz. Öyle ki M2’nin tek çekirdek puanı 2500 seviyelerinde kalırken A18 Pro’Nun 3500’e yakın puanı var. Ancak çoklu çekirdekte M2 daha önde. Genel anlamda M2’nin daha iyi olduğunu söyleyebiliriz ancak A18 Pro’dan, kesinlikle M1 çip yerine tercih edilebilecek bir işlemci. Bu yüzden MacBook Neo, çok büyük beklentisi olmayanlar, öğrenci gibi kullanıcılar için uygun fiyatıyla tercih edilebilecek bir MacBook modeli.

Cihazın Türkiye fiyatı 37.999 TL’den başlıyor. Türkiye için bu fiyat biraz yüksek çünkü biraz daha üst seviye fiyatlara M2 bulabiliyorsunuz. Ancak ABD’deki 599 dolar ve öğrencilere sunulan 499 dolarlık fiyat harika bir fırsat. Apple’ın daha çok ABD pazarına oynadığını söyleyebiliriz. Cihaz, 11 Mart günü resmen piyasaya sürülecek.