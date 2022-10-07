Sony'nin yakın zamanda çekimlerine başladığı Madame Web filminin setinden onlarca fotoğraf paylaşıldı. Fotoğraflarda yer alan karakterlerden biriyse yeni teoriler üretilmesine yol açtı.

Sony’nin Spider-Man evreninde geçecek olan yeni film Madame Web’in çekimleri yakın zamanda başladı. Film geçtiğimiz günlerde Spider-Man hayranlarını çılgına çevirecek bir iddiayla gündeme gelirken, bugün filmin setinden gelen görüntüler yeni bir karakteri ortaya çıkardı.

Magazin dünyasından haberler paylaşan Just Jared, Madame Web’in setinden çekilen onlarca yeni fotoğraf paylaştı. Sette, Dakota Johnson’ın canlandırdığı Madame Web’in yanında yer alan kostümlü bir oyuncuysa akıllara daha yüzlerce soru getirdi.

Madame Web setindeki gizemli karakter:

Setten gelen görüntülerde kırmızı ağ deseniyle kaplı bir kostüm içinde yer alan Tahar Rahim gözüküyordu. Yanındaysa kırmızı ceketiyle Madame Web (dublör) ve Celeste O’Connor’ın canlandıracağı karakter bulunuyordu. O anlarda Rahim’in karakteri ve O’Connor’ınki, birbiriyle dövüşüyordu.

Peki kim bu karakter?

Geçtiğimiz günlerde Madame Web’te Peter Parker’ın amcası Ben ve annesi Mary’nin filmde yer alacağı söylenmişti. Fakat Parker’ın filmde olup olmayacağı konusunda bir bilgi yoktu. Rahim’in Madame Web kadrosuna dahil olduğunu ise yeni öğrenmiş, fakat hangi karaktere bürüneceğini öğrenememiştik. Aynı şekilde O’Connor’ın da kimi canlandıracağı bilinmiyor.

Tabii iki karakterin birbiriyle dövüşmesi, burada bir karakterin kötü olduğuna ve Madame Web’e zarar vermeye çalıştığına işaret ediyor. Fakat paylaşılan fotoğraflarda hangi karakterin kötü olup olmadığını kesin olarak gösteren bir ipucu yer almıyor. Hatta bazı Marvel hayranları Rahim’in karakterinin Spider-Man’in klonu olarak bilinen Kaine Parker bile olabileceğini dillendiriyor.