Her yudumunda doğanın taptaze özünü taşıyan maden suyu, hepimizin severek tükettiği bir içecek. İçeriğindeki zengin mineraller sayesinde sağlığımıza da oldukça faydalı olan bu içeceği fark ettiyseniz hep cam şişede tüketiyoruz.

Hiç, bir plastik şişede sunulan maden suyuna denk geldiniz mi? Bizce çok zor bir ihtimal.

Sahi, neden maden suyunu hep cam şişede tüketiyoruz? Eminiz ki çok mantıklı bulacağınız bir sebebi var.

Cam, aslında en güvenilir saklama malzemelerinden birisi.

Ürünü taze tutarken içeriğindeki vitamin ve mineralleri eksiltmeden muhafaza etmeyi sağlıyor. Bu özveriyi maden suyunda da görüyoruz. Sağlık açısından da zaten en çok kullanılan malzemelerden olan cam, bu güvenilirliğini bir kez daha kanıtlıyor.

Çünkü birçok mineral barındıran maden suyu, içerisinde Co2 gazı taşıyor. Maden suyunu sağlıklı ve taze bir şekilde tüketmemiz için bu gazın da Güneş ışığından zarar görmemesi gerekiyor.

Cam şişe, içinde bulunan gıdaya hiçbir şekilde tat, koku gibi şeyler karıştırmıyor.

Yani gıda aslında saf hâliyle kalmış oluyor. İşte bu sebepten dolayı maden suyunda da cam şişe tercih edilir. Çünkü cam dışında bir başka malzeme kullanılsa, Güneş ışınlarından dolayı şişenin hammaddesi de maden suyuna karışabilir. Bu da tüm sağlıklı özelliklerini yok eder, son derece de sağlıksızdır.

Maden suyunu şişede değil bardakta içiyorsanız da tehlikedesiniz!

Çünkü bardağa döküldüğü anda maden suyu, Co2 gazının açığa çıkmasıyla vücudunuza fayda sağlayacak minerallerden noksan kalır. Bu da aslında maden suyunun faydasını sıfırlamış oluyor.

İlginizi çekebilecek diğer içeriklerimiz: