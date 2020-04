Son İki Mafia Oyununun 'Definitive Edition'ı Geliyor

İlki 2002, ikincisi 2010 ve üçüncüsü 2016 yıllarında çıkan Mafia oyunlarının ikinci ve üçüncü oyunu yeniden piyasaya sürülecek. Oyunların ne zaman çıkacağına dair henüz net bir bilgi bulunmuyor.

Mafia oyun serisi, genel olarak oyuncular tarafından sevilen bir seri olsa da 2016 yılında çıkan Mafia 3, çıkış yaptığı hiçbir platformda (PC, PlayStation 4 ve Xbox One) ne eleştirmenler ne de oyuncular tarafından beğenilmişti. İkinci oyun, her iki kitle tarafından beğenilse de ilk oyunun gerisinde kalmıştı.

Gaming Bolt’ta yer alan habere göre son iki Mafia oyunu, yeniden yayınlanmak için sırada bekliyor. PlayStation 4, PC ve Xbox One platformlarına yeniden çıkacak olan oyunlar; Mafia 2: Definitive Edition, Mafia 3: Definitive Edition adı altında çıkacak. Bu iddianın ortaya atılmış olmasının sebebiyse oyunların, Tayvanlı bir kuruluş tarafından listelenmiş olması.

Mafia 2 ve Mafia 3 yeniden geliyor:

PC, PlayStation 3 ve Xbox 360 platformlarına 2010 yılında çıkan Mafia 2, 2K Czech stüdyosu tarafından geliştirilmişti. Oyunda, Sicilyalı bir göçmen olan ve kurgusal Amerikan şehri Empire Bay’e gelen Vito Scaletta’yı canlandırıyorduk. Oyun, 1940 ve 1950’li yıllarda geçiyordu.

PC, PlayStation 4 ve Xbox One platformlarına 2016 yılında çıkan Mafia 3, serinin en düşük puanlara sahip oyunu olmuştu. Vietnam Savaşı gazisi Lincoln Clay’in hikâyesinin anlatıldığı oyun, 1960’lı yıllarda yine kurgusal bir Amerikan şehir olan New Bordeaux’ta geçiyordu. Her iki oyun da barındırdığı açık dünya hataları sebebiyle bolca eleştiriye maruz kalmıştı.

Çıkacak olan bu iki yeniden yapımla ilgili yeni haberleri ve yapılacak muhtemel resmi duyuruları sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.