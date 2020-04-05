Konsol dünyasının en güçlü markalarından bir tanesi olan PlayStation’ın yeni nesil konsolu bu sene çıkacak. Ancak PlayStation 5’in tasarımının nasıl olacağıyla ilgili henüz net bir bilgimiz bulunmuyor. Dolayısıyla bu da bazı hayranların konsept tasarımlar yapma hevesini artırıyor.

Bu senenin sonlarında, kasım – aralık ayında, çıkacağı söylenen yeni nesil PlayStation konsolunun donanım özelliklerinin nasıl olacağı mart ayı içerisinde gerçekleştirilen bir canlı yayınla açıklanmıştı. Sony’nin oyun konsoluna dair resmi kanıtlarla söyleyebileceğimiz birkaç şeyden bir tanesi bu.

Oyuncuların ve PlayStation hayranlarının PlayStation 5’e dair en çok merak ettikleri şey ise hiç şüphesiz ki tasarımı. Sony’nin konsol alanındaki en büyük rakibi olan Microsoft, yeni nesil konsolu Xbox Series X’in hem donanım tarafını hem de tasarımını açıkladı. Sony ise bu konuda ser verip sır vermiyor.

PlayStation 5 konsept tasarımı

Sony’nin yeni nesil konsolunun tasarımını halen açıklamamış olması, hayranların kendi konsept tasarımlarını ortaya çıkarmasına sebep oluyor. Bir hayranın elinden çıkan konsept tasarım ise hem fütüristik tasarımı hem de PlayStation nostaljisi yapan tasarımıyla öne çıkıyor.

Bu konsept tasarım, Reddit’te yer alan PS5 subreddit’indeki bir kullanıcının elinden çıktı. Konsept tasarımın, orijinal PlayStation’a benzediğini söylemek gerekiyor. Uzay grisi rengi ve konsolun önünde yer alan mavi / yeşil renkli çubuk, konsola fütüristik bir görünüm kazandırmayı başarmış.

Yukarıda da söylediğimiz gibi cihazın tasarımına ait çok fazla bilgimiz olmasa da donanım tarafına ait oldukça detaylı açıklamalar yapıldı. Mark Cerny, gerçekleştirdiği bir canlı yayında konsolun iç mimarisinden, gelişmiş SSD’sinden, 3D sesinden ve ışın takip teknolojisinden oldukça detaylı bir şekilde bahsetmişti.

Siz PlayStation 5’in nasıl bir tasarıma sahip olacağını düşünüyorsunuz? Geliştirilen bu konsept tasarım hakkındaki fikirleriniz neler? Yeni konsol böyle bir tasarıma sahip olsa alır mıydınız? Fikirlerinizi, yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.