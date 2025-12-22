Tümü Webekno
Mahkeme, Elon Musk'ın 55 milyar dolarlık maaşını onaylayıp 1 dolar ceza kesti

Delaware Yüksek Mahkemesi, Elon Musk’ın Tesla’daki 55 milyar dolarlık maaş paketini yeniden yürürlüğe aldı. Musk sembolik olarak 1 dolar ceza aldı.

Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Delaware Yüksek Mahkemesi, Elon Musk’ın Tesla’da 2018 yılında onaylanan ve bugünkü değeri yaklaşık 55 milyar dolar olan performans bazlı maaş paketini yeniden yürürlüğe soktu. Daha önce alt mahkeme bu paketi adaletsiz bularak iptal etmişti.

Mahkeme, Tesla yönetim kurulunun Musk’a fazla yakın olduğu yönündeki eleştirileri tamamen yok saymadı. Bu nedenle Musk’a sembolik olarak 1 dolarlık ceza verilmesine hükmedildi. Ancak paketin tamamen iptal edilmesi “orantısız” bulundu.

Bu karar, Tesla hissedarları açısından iki ucu keskin bir tablo çiziyor. Bir yandan Musk’ın şirkete bağlılığı güçlenirken, diğer yandan tarihin en büyük CEO maaş paketlerinden biri yeniden gündeme geldi.

Gelecekte bu kararın, ABD’de CEO maaşları ve kurumsal yönetişim tartışmalarını daha da alevlendirmesi bekleniyor. Özellikle Delaware’nin şirketler için güvenli liman olup olmadığı yeniden sorgulanabilir.

