Bilim İnsanları Koku Transferinin Yolunu Açıyorlar

Video chat denilen şey görmek ve konuşmak üzerinden çalışan bir sistem. Ya da sistemdi, artık işin içinde koku da var.

İletişim teknolojileri geliştikçe işin içine giren duyu organlarımızın sayısı artıyor. İlk önce mağara duvarlarında bıraktığımız izlere bakarak başladığımız uzak mesafeli iletişim yolunda önce gözlerimiz, sonra da kulaklarımız işin içine girmişti. Şimdi sıra koku alma duyumuzda.

Malezya’da yapılan çalışmalara göre elektronik koku üretmek mümkün olabilir. Bu teknoloji sayesinde kokuları, ışık ve ses gibi aktarabiliriz.

Daha başlangıç aşamasında olan bu teknoloji için pek çok eleştiri de var. Bilim, sorular, tezler ve antitezler ile ilerlediği için bu normal. Yine de geçmişte insanların mektuplarına parfüm sıktıkları gibi bazı gerçekler, kokunun da insanların iletmek isteyebilecekleri bir şey olduğunu gösteriyor.

Araştırmanın yöneticilerinden olan Adrian Cheok, çalışmanın sadece koku ile ilgili olmadığını, amaçlarının artırılmış gerçeklik ve sanal gerçekliğe yeni bir boyut katmak olduğunu söylüyor.

Sahte Koku Nasıl Yapılıyor?

Bunu anlamak için önce gerçek koku nasıl alınıyor kısmını ele almak lazım. Havada duran koku partikülleri burnumuzdan içeri girdiklerinde, bazı özelleşmiş sinir hücrelerinin tepki vermesine sebep olurlar. Bu hücrelerden beynimize giden sinyalleri beynimiz birleştirip “Hüseyin abi, gözünü seveyim iş yerine kelle söyleme artık” dememizi sağlar. Yapay koku sisteminde de burnun iç kısmında bulunan bu sinir hücreleri küçük elektrik akımlarıyla uyarılır. Bilim insanları yaptıkları araştırmalarda, 10 farklı koku hissini sanal olarak oluşturmayı başarmışlar.

Bilim insanlarının şu anda iki tane sorunu var; birincisi, deneklerin hangi kokuyu alacaklarını belirleyememek. İkincisi ise insanların her video görüşmede burunlarına hortum sokmak istemeyecek olması.

Araştırmayı yöneten Cheok ise şu andaki deneyin daha çok “açıklayıcı” olduğunu, insanların kullanabileceği daha farklı sistemler geliştirileceğine inandığını belirtiyor. O’na göre bir sonraki aşamada elektrik akıllı gözlüklerden geçerek buruna ulaşacak, elektrik kablosuyla değil.

Cheok anlık koku transferinin daha uzun yıllar gerçekleşmeyeceğini ancak önceden tasarlanmış kokuların on beş yıl içinde ticari kullanımda olacağını söylüyor. Yani artık 3D gözüklerinizle film izlerken filmin “kokusunu” da alabileceksiniz.

Koku iletimi ve artırılmış gerçeklikte koku kullanımı ne zaman gerçekleşir bilinmez. Umalım ki dönemin sosyal medyasında “Kokulu Hikaye Paylaş” diye bir özellik gelmesin.