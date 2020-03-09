Mario Kart Tour'a Çok Oyunculu Mod Geldi

Japon video oyun devi Nintendo tarafından iOS ve Android platformu için geliştirilen Mario Kart Tour, sonunda çok oyunculu moda kavuştu. Bundan sonra oyuncular, arkadaşları ile pist üzerinde kozlarını paylaşabilecek.

App Store ve Google Play Store’daki ilk çıkışını geçtiğimiz yılın eylül ayında gerçekleştiren Mario Kart Tour, o zamandan bu yana popülaritesini önemli oranda artırmayı başardı. Kontrol mekaniğinin gayet basit olduğu oyunda, Mario Kart evrenindeki unutulmaz karakterler arasından bir tanesini seçerek yarışabiliyorsunuz.

Ayrıca pist üzerinde bulunan özel kutuları almanız halinde, rakiplerinizi alt edebilmenizi sağlayacak bazı özel güçlere de sahip oluyorsunuz. Böylece yarışı ilk sırada bitirme şansınızı önemli ölçüde artırabiliyorsunuz.

Mario Kart Tour, genel olarak eğlenceli bir oyun olmasına rağmen, çok önemli bir özellikten mahrumdu. Doğru tahmin ettiniz: Çok oyunculu mod. Kullanıcıların çağrılarına nihayet cevap veren Nintendo, sevilen mobil oyununa beklenen özelliği dahil etti. Kullanıcılar bundan sonra ister arkadaşları ile isterse dünyanın dört bir yanındaki oyuncular ile mücadele edebilecek.

Akıllı telefonlar için geliştirilen ilk Mario Kart oyunu olan Mario Kart Tour, Princess Peach, Yoshi, Bowser ve ‘İtalyan tesisatçı’ Mario da dahil olmak üzere pek çok karakterle uluslararası arenada yarışmanıza imkan tanıyacak.

Yol üzerindeki sürpriz kutular, her zaman olduğu gibi çeşitli avantajlara sahip olmanızı sağlayacak. Bu güçler kimi zaman hızını artırmanıza, kimi zaman da rakiplerinizin üzerine çeşitli nesneler fırlatmanıza imkan sağlayacak. Android ve iOS platformu için ilk kez 25 Eylül 2018'de yayınlanan Mario Kart Tour, iki günde 20 milyon, bir haftada ise 90 milyon indirmeye ulaşmıştı.