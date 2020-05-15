Mario Kart Tour'a İki Yeni Çok Oyunculu Mod Ekleniyor

Oyunun ilk sürümünde çok oyunculu mod bulunmasa da Nintendo, bu açığı güncellemelerle kapatıyor. Arka arkaya yayınladığı güncellemelerle önce çok oyuncuya izin veren şirket, şimdi de çok oyunculu modlara yenilerini ekliyor.

Mario Kart Tour için 2.1.0 güncellemesi yayınlandı. Güncelleme; Team Race ve Room Code olmak üzere iki yeni çok oyunculu mod sunuyor. Hem iOS hem de Android'de yer alan güncelleme, bazı yenilikleri de beraberinde getiriyor.

Team Race adındaki mod, standart Mario Kart oyunlarında olduğu gibi yarışçıları dört takıma ayırıyor. Puanlar takım oyuncularının ne kadar iyi konumlandıklarına bağlı olarak değişiyor. O yüzden kazanmak için birlikte hareket edilmesi gerekiyor. Ayrıca takım arkadaşları birbirinden gelen saldırılardan etkilenmiyor.

Yeni modda 8 kişilik özel odalar kurulması mümkün olacak:

Room Code adındaki modda, kullanıcılar kendi odalarını oluşturabiliyor ve belirli bir kod aracılığıyla diğer oyuncuları davet edebiliyor. Kurulan bu özel odaya en fazla 8 oyuncu katılabiliyor. Yeni güncelleme, kadroya bir başka yeni yarışçı olan Monty Mole’un tanıtıldığı Flower Tour'un ikinci bölümünün başlamasından kısa bir süre sonra geliyor. Bu seferki turnuva, Baby Daisy Cup ve diğerlerinin yanı sıra 3DS Toad Circuit R, RMX Choco Island 1 T ve 3DS Mario Circuit R ile geliyor.

Eylül 2019'da piyasaya sürülen Mario Kart Tour, başlangıçta çok oyunculu bir moddan yoksun olmasına rağmen Nintendo'nun en başarılı mobil oyunlarından biri hâline geldi. Çok oyunculu modlarsa mart ayında yapılan ücretsiz güncellemenin bir parçası olarak eklendi. Bununla birlikte Gold Races adı verilen bir varyant, aylık 5 dolar olan Gold Pass'e özel olarak kullanılabiliyor.

Gelen güncellemelerle özellikleri sürekli geliştirilen oyun; piyasaya çıktığı ilk iki günde 20 milyon, ilk haftanın sonundaysa 90 milyon indirmeye ulaşmıştı.