Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
iPhone Air'ın Başarısızlığı Tüm Sektörü Etkiledi: Diğer Markalar İnce Telefonlarını İptal Ediyor!

iPhone Air'ın satışlardaki başarısızlığı diğer markaları da etkiledi. Xiaomi, vivo, OPPO gibi markalar ince telefon projelerini ya iptal etti ya da askıya aldı.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Apple, geçtiğimiz eylül ayında iPhone 17 serisiyle birlikte Air ismini verdiği yepyeni bir modeli de duyurmuştu. Bu modeli ayıran özellik çok ince bir tasarımla gelmesiydi. Öyle ki 5,6 mm ile tarihin en ince iPhone’u olmayı başarmıştı. Bunun ardından diğer markalardan da böyle telefonlar geleceğine dair haberler ortaya çıkmıştı.

Ancak son birkaç haftadır gelen bilgiler, iPhone Air satışlarının inanılmaz düşük kaldığını gösterdi. Öyle ki satışlar o kadar düşüktü ki Apple’ın üretimi ciddi oranda düşürdüğüne dair tedarikçilerden bilgiler geldi. Hatta bir sonraki Air modelini ertelediği bile konuşuluyordu. Bu iddialar artarken ince telefonlar hakkında bugün yeni bir haber daha paylaşıldı.

iPhone Air’ın başarısızlığı nedeniyle diğer markalar ince telefonlarını iptal etmeye veya askıya almaya başladı

air

Asya’daki kaynaklar tarafından konuya yakın kaynaklara dayandırılarak paylaşılan bilgilere göre iPhone Air’ın düşük satışları, sektörde ince telefonlar konusunda endişe yarattı. Öyle ki birçok markanın iPhone Air’a benzer model çıkarmak için hazırlandığı ancak düşük satışları görünce vazgeçmeye başladığı bildirildi. Buna göre markalar ya ince cihazlarını iptal ediyor ya da askıya alıyor.

Örneğin Xiaomi’nin Apple’a tam rakip olacak gerçek bir “Air” model geliştirdiği aktarıldı. Ayrıca vivo da orta segmentteki S serisinde konumlanacak çok ince tasarımlı bir telefon geliştiriyordu. Apple’ın iPhone Air satış yapamamasının ardından iki markanın da bu ince telefon projelerini askıya aldığı bildirildi. OPPO gibi diğer markaların da benzer hamlelerde bulunduğu aktarıldı.

Yani anlayacağınız ince telefonlar şimdilik balon çıkmış gibi görünüyor. İnce tasarımlarda özellikten kısılıyor, bir de üstüne fiyatlar artıyor. Hâliyle de kullanıcılar sırf ince diye bu tarz cihazları tercih etmiyor. Bu başarısızlığı yalnızca Apple’da görmüyoruz. Aynı zamanda Samsung da Galaxy S25 Edge’de de aynı sorunu yaşamış ve düşük satışlarda kalmıştı.

