100.000 Liralık Tek Kameralı Telefon iPhone Air'ın DxOmark Kamera İncelemesi Yayınlandı

DXOMARK, iPhone Air modelinin kamera test sonuçlarını paylaştı. İşte tekli kamera sisteminin performansı.

Apple, geçtiğimiz eylül ayında yeni iPhone serisi cihazlarını resmen bizlerle buluşturmuştu. Şirketin en çok dikkat çeken hamlelerinden biri ise Plus’ı kaldırıp iPhone Air ismini alan tamamen yeni bir modelle karşımıza çıkmasıydı. iPhone Air, 5,6 mm ile ince tasarımı öne çıkaran bir cihazdı.

İnce tasarım tabii ki bazı fedakarlıklara da neden olmuştu. Bunlardan biri de kameraydı. Öyle ki cihazda sadece tekli kamera kurulumu yer alıyor. Peki bu kamera nasıl performans gösteriyor. DXOMARK, iPhone Air’ın kamerasının test sonuçlarını paylaştı.

İşte iPhone Air’ın kamera test sonuçları

iPhone Air modeli, DXOMARK’ın testleri sonucunda genel puan olarak 141 puan ile bronz sertifikası aldı ve dünya sıralamasında 41’inci sıraya yerleşti. Yani tahmin edebileceğiniz gibi çok iyi bir performans gösteremedi. iPhone Air modelinin 48 MP’lik f/1.6 diyafram açıklığına sahip fusion kamera sistemiyle geldiğini belirtelim.

Daha detaylı olarak baktığımızda fotoğraflarda 134 puan aldığını görüyoruz. Ana kamerada 166, Bokehte 165, ultra genişte 14, telefotoda 106 puanlar almış. Videoda ise ana kamerada 178 gibi yüksek bir puan alırken ultra geniş kamerada 14, telefotoda 116 almış. Videolardaki genel puanı ise 155. Tabii ki tek ana kameradan oluştuğu için telefoto ve ultra geniş kategorilerini pek dikkate almamak gerek.

DXOMAARK’a göre telefonun kamerasının artıları arasında doğru hedef pozlaması, geniş dinamik aralık, güzel renkler, parlak koşullarda doku ve gürültü arasında iyi denge, geceleri detaylı çekimler, video modunda etkili görüntü sabitleme gibi şeyler var. Eksileri ise çok daha fazla. Ultra geniş ve telefoto kamera, yüksek kontrastlı sahnelerde yetersizlik, dar alan derinliği, ayrıntı eksikliği, bokeh modunda yanlış pozlama, fotoğraflarda yavaş odaklama, videolarda pozlama dengesizlikleri gibi birçok eksik sıralanmış.