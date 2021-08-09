Marmaris’in Yangından Önceki ve Sonraki Hali [Video]

Ülkemizde son günlerde meydana gelen büyük yangınlardan birisi olan Marmaris'teki yangının etkisi, yeni videoyla birlikte gösterildi. BBC tarafından paylaşılan videoda yangının yaktığı alanlarda canlılığın nasıl yitip gittiği görüldü.

Türkiye’nin günlerce mücadele ettiği Akdeniz’deki yangınlar, on binlerce futbol sahası büyüklüğündeki alanın yemyeşil doğasını siyaha bürümüştü. Yangınlarda binlerce hayvan ve 7 insan hayatını kaybederken yangın, yerleşim yerlerine de sıçrayarak insanların evlerini kullanılamaz hale getirdi.

Bu yangınlardan birisi olan Manavgat’taki yangın, tarihimizin en büyük yangın felaketi olarak kayıtlara geçti. Geçtiğimiz gün en sonunda kontrol altına alınan ve söndürülen Manavgat’ın ardından Marmaris gibi büyük yangınlar da büyük mücadelenin ardından söndürüldü. Fakat yangınlar, arkasında geri döndürülmesi oldukça zor olacak manzaralar bıraktı.

Yangının öncesini ve sonrasını gösteren video:

BBC tarafından paylaşılan bir video da Marmaris’te bu acı dönüşümü en net haliyle göstermeyi başardı. Videoda Marmaris’te yangından önce ve sonra çekilen kareler yer aldı. Yangından önce yemyeşil olan ormanlık alan, yangın sonrasında tüm güzelliğini kaybetti.

BBC’nin paylaştığı Marmaris videosunun yanı sıra geçtiğimiz günlerde benzer bir video daha paylaşılmıştı. Adam Axoi tarafından paylaşılan videoda aynı yol, araç içinde bir yangından önce bir de yangından sonra çekildi.

Yapılan son açıklamaya göre Milas ve Köyceğiz’deki yangınlar dışında şu anda tüm büyük yangınlar söndürülmüş durumda. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yaptığı açıklamada yerleşim yerlerini tehdit eden bir yangının şu anda olmadığını belirtti. Türkiye genelindeyse 256 yangının kontrol altına alındığı, 2 ilde 3 yangının devam ettiği açıklandı.