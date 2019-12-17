En İyi Kameraya Sahip Akıllı Telefon Belli Oldu

Marques Brownlee, en iyi kameraya hangi akıllı telefonun sahip olduğunu öğrenmek için on binlerce kişinin katıldığı bir anket serisi başlattı. iPhone 11 Pro, Xiaomi Mi Note 10 ve Galaxy Note10+ aldıkları sonuç ile bir hayli şaşırttı.

Günümüz akıllı telefon kameraları artık belli bir eşiği aşmış durumdalar ve özellikle premium segment akıllı telefonlarla iyi ışık koşullarında kaliteli fotoğraflar çekmek oldukça basit bir işlem. Tüm akıllı telefon kameraları iyi performans göstermeye başlayınca hangi cihazın en iyisi olduğuna karar vermek de pek kolay olmuyor.

Özellikle sosyal medyada yer alan yorumlara baktığınızda çoğu kişinin kendi beğendiği ya da kullandığı akıllı telefonun en iyi fotoğraf kalitesine sahip olduğunu söylediğini görebilirsiniz. Peki bir fotoğrafı hangi akıllı telefonun çektiğini bilmezsek “küçümsediğimiz” bir akıllı telefon ile çekilen fotoğrafın en iyi fotoğraf olduğunu söyleyebilir miyiz?

Twitter’da 3,6 milyon takipçisi bulunan dünyanın en popüler teknoloji editörlerinden biri olan Marques Brownlee, en iyi kameranın hangi akıllı telefonda olduğunu belirlemek için takipçileri ile küçük bir anket rallisi başlattı.

16 popüler telefon modeli, en iyi kameraya sahip olduklarını kanıtlamak için yarıştı

Günümüzün en popüler 16 akıllı telefon modelinin yarıştığı karşılaştırmada MKBHD, takipçilerine iki ayrı fotoğraf gösterdi ve bu fotoğraflardan hangisinin daha iyi olduğunu sordu. Buradaki en önemli nokta, takipçilerin hangi fotoğrafın hangi telefon ile çekildiğini bilmiyor olmasıydı.

İlk olarak 16 farklı akıllı telefon, ikili şekilde 8 eşleşme sağladı. Anket sonucunda galip çıkan 8 telefon, yine ikili şekilde 4 eşleşme oluşturdu. Klasik turnuva usulü daha çok oy alanın bir üst tura çıktığı şekilde ilerleyen karşılaştırma, nihayetinde MKBHD’nin takipçilerine göre 2019’un en iyi kamera performansı sunan akıllı telefonunu da ortaya çıkarmış oldu.

iPhone 11 Pro, OnePlus 7T Pro’ya boyun eğdi

iPhone 11 Pro / OnePlus 7T Pro

Sonuçların son derece çarpıcı olduğunu söylemeden geçemeyeceğim. Üçlü kamera kurulumu ile yılın en iddialı kamera performanslarından birine sahip olan iPhone 11 Pro, OnePlus 7T Pro’ya daha ilk turda elendi. 108 MP kamerasıyla iddialı bir çıkış yapan Xiaomi Mi Note 10 ise, Samsung’un uygun fiyatlı amiral gemisi Galaxy S10e’ye yine ilk turda elendi.

16 telefonun karşılaştığı bir anket rallisinde tüm eşleşmelerin galiplerini tek tek yazmak hem bizim hem de sizin için zaman israfı olacaktır. Bu nedenle direkt olarak şampiyonu açıklayıp sizleri Marques Brownlee’nin yayınladığı video ile başbaşa bırakıyoruz. MKBHD’nin takipçilerine göre yılın en iyi kamerasına sahip akıllı telefonu; Samsung Galaxy Note10+.

Dünyanın en iyi akıllı telefon kamerasının belirlendiği anketin sonuçlarını aşağıdaki videodan inceleyebilirsiniz