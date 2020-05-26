Mars Yüzeyinde Şimdiye Kadar Görüntülenmiş Gizemli Nesneler

Kızıl gezegen Mars, gerek Dünya'ya benzerliği gerekse gezegenimize olan yakınlığıyla her zaman insanlığın en büyük merakı olmuştur. Biz de bu yazımızda teknolojinin gelişimiyle birlikte her geçen gün daha fazla tanıdığımız Mars'ta şimdiye kadar görüntülenmiş en gizemli nesnelere yakından göz atacağız.

Mars Bilim Laboratuvarı misyonunun bir parçası olarak 26 Kasım 2011 tarihinde Dünya’dan fırlatılan keşif aracı Curiosity, 9 buçuk ay süren yolculuğunun ardından 6 Ağustos 2012 tarihinde Mars yüzeyine başarılı bir iniş gerçekleştirmişti. 2012 yılından beri kızıl gezegenin yüzeyinde araştırmalarda bulunan gezici robot, gezegenin farklı bölgelerinden çekilmiş binlerce görüntüyü yıllardır Dünya’ya gönderiyor.

İnsanlığın uzun süredir merak ettiği Mars’ın keşfinde büyük önem taşıyan bu görüntüler, birçok kez komplo teorisyenleri tarafından farklı şekillerde yorumlanmıştı. Son olarak Curiosity tarafından geçtiğimiz günlerde kaydedilen bir görüntü, uzaylı iddialarını yeniden gündeme taşımış ve tartışmaların fitilini ateşlemişti.

Mars'ta tapınak benzeri bir yapı keşfedildi:

Yeni iddiaya göre Curiosity keşif aracı tarafından çekilen bir karede, Mars medeniyetlerine ait tapınak benzeri bir yapı yer alıyor. Ortaya attığı komplo teorileriyle adını duyurmayı başarmış Scott C. Waring, görüntülerde yer alan yapının bir tapınak olduğunu düşündüğünü söylemişti. Bir başka kullanıcı ise Waring’in bu düşüncelerinin aksine görüntülerde yer alan yapının bir tapınak değil, uzaylılara ait bir üssün girişi olduğunu iddia etmişti.

Curiosity’nin gönderdiği görüntülerle ilgili komplo teorileri bu kadarla sınırlı değil. Komplo teorisyenleri, daha önceleri de pek çok kez Mars yüzeyinden çekilmiş görüntüleri farklı şekillerde yorumladı. Ortaya atılan bu iddialar ise yıllardır süregelen “Marslılar gerçekten var mı?” efsanesini tekrardan gündeme getirdi.

Biz de bu yazımızda Sputnik tarafından derlenen, Mars yüzeyinde bugüne kadar çekilmiş ve kafalarda soru işareti bırakmış görüntülere yer vereceğiz. Gelin, yıllardır sosyal medyanın gündeminden düşmeyen bu görüntülere daha yakından göz atalım.

Mars yüzeyinde 'yüze' benzeyen silüetler:

NASA’nın Viking 1 uzay aracı tarafından 1976 yılında çekilen bu fotoğrafın en dikkat çeken yanı yüze benzeyen silüetlerdi. 1976 yılında fotoğraflanan bölge, daha sonraları 2001 yılında Mars Global Surveyor uzay aracı tarafından tekrar fotoğraflandı ve bu bölgenin yalnızca bir tepecik olduğu doğrulandı.

Uzayda saklanmaya çalışan kadın:

Curiosity keşif aracı tarafından Mars yüzeyinde kaydedilen bu görüntü, sosyal medyada oldukça konuşulmuştu. Bu fotoğraftaki bir detay, Mars’ta saklanmaya çalışan bir kadına benzetildi.

Mars’ta kemik kalıntıları:

Curiosity’nin 2014 yılında çektiği bu görüntüde uyluk kemiğini andıran nesneler bulunuyor. Görüntülerin gündem yaratmasının ardından NASA bunların bir canlıya ait olabileceği iddialarını reddetmiş, kayaların rüzgâr ya da su erozyonu yoluyla oluşmuş olabileceğini söylemişti.

Mars yüzeyindeki sıra dışı çukur:

NASA tarafından paylaşılan ve Mars yüzeyine ait olduğu söylenen bu görüntüde sıra dışı bir çukur dikkat çekiyor.

Mars’ta çöp kalıntıları:

NASA’nın Curiosity uzay aracı tarafından çekilen bu görüntüde küçük bir nesne dikkat çekiyor. Bilim insanlarına göre bu nesne, önceki Mars keşif araçlarından kalan bir çöp parçasından başka bir şey değil.

Mars tepelerinde topa benzeyen bir nesne:

Curiosity’nin çektiği bu fotoğrafın hemen sol üst tarafına bakarsanız çevresindeki diğer kayalardan farklı renkte, mükemmel bir küre şeklinde olan bir ‘top’ olduğunu görebilirsiniz. NASA çalışanlarına göre bu fotoğrafta görülen nesne, insan ya da uzaylı yapımı bir top değil ve yalnızca ‘katılaşma’ yoluyla oluşan bir kayacık.

Kaşığı andıran nesne:

Mars yüzeyinden gelen bu görüntüde kaşığı andıran bir nesne görülüyor.

Mars’ta meteor kalıntısı:

Curiosity tarafından kaydedilen bu görüntüde gök taşı olduğu düşünülen bir nesne yer alıyor. Araştırmacılar, bu gök taşının Mars’a yakın olan Asteroid Kuşağı’ndan geldiğini tahmin ediyor.