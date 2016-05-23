Mars Grup ile Anlaşamayan Recep İvedik 6, UIP ile Vizyona Giriyor

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Mars Grup ile Anlaşamayan Recep İvedik 6, UIP ile Vizyona Giriyor
CGV Mars ile olan anlaşmazlıklar sürerken; Şahan Gökbakar ve Çamaşırhane Film, UIP ile anlaşarak filmin dağıtımcısını değiştirdi.

Mars Group ve yapım şirketleri arasındaki tartışma sonrasında, Organize İşler: Sazan Sarmalı, Karakomik Filmler ve Recep İvedik 6'nın akıbeti merakla beklenir olmuştu. Konuyla ilgili yeni dönemde ne gibi gelişmeler yaşanacağı merakla beklenirken, ilk somut gelişme Çamaşırhane Film ve Şahan Gökbakar cephesinden geldi.

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Şahan Gökbakar, resmi Instagram hesabı aracılığıyla filmin afişini paylaşarak 'Yakında Sinemalarda!' etiketini kullanmıştı. Bugün ise Çamaşırhane'nin, bir Paramount Pictures ve Universal Pictures iştiraki olan UIP Dağıtım ile anlaşmaya vardığı ortaya çıktı.

UIP Türkiye, resmi web sitesi aracılığı ile Recep İvedik 6'nın 8 Şubat'ta vizyona girecek filmler arasında olduğunu onayladı.
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Kaynak : https://tr.sputniknews.com/kultur/201901161037120858-recep-ivedik-dagitim-sirketi/
Etiketler: şahan gökbakar, recep ivedik 6
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