2018 yılında fırlatılan ve önemli keşiflere imza atan InSight uzay aracı, emekliye ayrılmadan önce son kez bir selfie gönderdi. Uzay aracı, son selfiesinde Mars'ta geçirdiği süre boyunca nasıl tozla kaplandığını gösterdi.

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi’nin (NASA) Mayıs 2018’de Mars’a gönderdiği uzay aracı InSight, bugün insanlığa veda için son kez kamerasıyla kendisini gösterdi. 3,5 yıllık görev hayatı boyunca bilim dünyasına pek çok katkıda bulunan uzay aracı emekliyi ayrılmak üzere hazırlıklarına başladı.

NASA’nın uzay aracı, emekliye ayrılmadan tozla kaplı güneş panellerini ve gövdesini de gösterdiği son bir selfie’yi Dünya’ya gönderdi. Uzay aracının 1211. Mars gününde, 24 Nisan’da çektiği selfie, NASA tarafından aşağıdaki şekilde paylaşıldı:

InSight uzay aracının ilk ve son selfieleri:

NASA’nın InSight aracı, Mars yüzeyine ilk iniş yaptığında her gün 5.000 watta kadar Güneş enerjisi depolayabiliyordu. Fakat aracın Mars toprağıyla kaplanmasıyla birlikte bu sayı günde 500 watta kadar düştü. Bu düşüşle birlikte selfie çekmek bile uzay aracı için derinlemesine hesap gerektiren bir enerji kalemi oldu. İşlevselliğini yitirmesiyle birlikte emekliye ayrılacak olan uzay aracı, bu selfie gönderdikten sonra kolunu aşağı indirmeye ‘emeklilik pozuna’ geçmeye başladı.

InSight uzay aracının görevi neydi?

5 Mayıs 2018’de Dünya’dan fırlatılan ve 26 Kasım 2018’de Mars’a iniş yapan InSight uzay aracı, Mars’ın derinliklerini incelemek üzere donatıldı. Lockheed Martin tarafından üretilen araç, Mars’taki sismik aktiviteyi ölçmek, gezegenin iç yapısının 3D modellerini oluşturmak, gezegenin jeolojik evrimini incelemek gibi görevler üstlendi. Araç, son olarak geçtiğimiz haftalarda yapılan keşifle gündeme gelmişti: