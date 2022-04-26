Mars'ta Kaydedilmiş En Büyük Deprem Gerçekleşti

Mars'taki InSight uzay aracının sismografı sayesinde kaydedilen veriler, bugüne kadar kayıtlara geçen en büyük Mars depremlerinin tespit edilmesini sağladı. Depremlerin, kaydedilmiş önceki Mars depremlerine göre 5 kat daha büyük olduğu açıklandı.

Kızıl gezegen Mars’ta uzun yıllardır süren araştırmalar, 2019 yılından bu yana kaydedilen Mars depremlerinin incelenmesiyle de sürmeye devam ediyor. InSight uzay aracında bulunan sismograf aracılığıyla kaydedilen deprem verileri, son olarak Mars’ta bugüne kadar tespit edilen en büyük iki depremi ortaya koydu.

S0976a ve S1000a olarak isimlendirilen depremler, sırasıyla 25 Ağustos 2021 tarihinde 4,2 büyüklüğünde ve bundan 24 gün sonra 4,1 büyüklüğünde gerçekleşti. Söz konusu depremler, Mars’ta kayıt altına alınan en büyük depremler oldu. Depremlerin Mars’ta ölçülen tüm depremlerden 5 kat daha büyük olduğu açıklandı.

Depremler, gezegenin diğer ucunda gerçekleşti

Depremlerin gerçekleştiği bölge de ayrı bir ilgi noktasıydı. Depremler, ‘Gölge bölge’ olarak adlandırılan, InSight’ın konumuna göre gezegenin diğer yarısında bulunan bölgede gerçekleşti. Depremlerin bu kadar uzak bir bölgeden bile kayıt altına alınması, depremlerin büyüklüğünü kanıtlayan etmen oldu.

S1000a depremi, diğer depremlerden farklı olan bir başka özelliğe de sahipti. InSight verilerine göre deprem, tam 94 dakika sürdü. Depremin yüzeye yakın bölgede gerçekleştiği düşünülürken, tam konumuysa belirlenemedi. S0976a depremininse daha önce de depremlerin tespit edildiği Valles Marineris kanyon ağında gerçekleştiği belirlendi. Depremlerin incelendiği araştırma, geçtiğimiz gün GeoSienceWorld’de ve NASA’nın internet sitesinde yayımlandı.