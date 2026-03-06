[Mart 2026] Toplam Fiyatı 8 Bin TL'yi Aşan 13 Oyun Amazon Luna'da (Prime Gaming) Ücretsiz

Tıpkı Epic Games gibi ücretsiz dağıttığı oyunlarla bilinen Amazon Luna'nın (Prime Gaming) bu ay ücretsiz vereceği oyunlar açıklandı.

Amazon, Prime abonelerinin Amazon Luna (Prime Gaming) kapsamında her ay birçok oyuna ücretsiz erişmesine olanak tanıyor. Bugün ise şirket, Mart ayı içerisinde vereceği ücretsiz oyunları açıkladı.

Bu ay içerisinde verilecek olan ücretsiz oyunlar içerisinde birçok popüler bağımsız oyun yer alıyor. Aboneler, toplamda 192,97 dolar (yaklaşık 8.490 TL) değerindeki bu oyunlara ücretsiz erişebilecek.

Amazon Luna (Prime Gaming) ücretsiz oyunları

Oyun Platform Normal Fiyatı Verileceği Tarih Tiny Tina’s Assault on Dragon’s Keep: A Wonderlands One-Shot Epic Games 9.99$ 5 Mart Tattoo Tycoon Epic Games 14.99$ 5 Mart Siege of Avalon: Anthology GOG 9.99$ 5 Mart Total War: Rome II - Emperor Edition Epic Games 26.99$ 12 Mart Turmoil Epic Games 7.29$ 12 Mart Veil of Darkness GOG 9.99$ 12 Mart Mahokenshi - The Samurai Deckbuilder GOG 12.49$ 12 Mart Sir Questionnaire GOG 2.99$ 19 Mart Rebel Galaxy GOG 19.99$ 19 Mart Total War: Three Kingdoms Epic Games 49.99$ 26 Mart Chimp Quest: Spirit Isle Legacy Games 11.99$ 26 Mart Phantasie Memorial Set GOG 5.79$ 26 Mart Deep Sky Derelicts Amazon Games App 10.49$ 26 Mart

Yukarıda gördüğünüz oyunların tamamına Mart ayı içerisinde Amazon Prime abonesi olarak doğrudan Amazon Luna (Prime Gaming) üzerinden erişebilirsiniz.