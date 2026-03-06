[Mart 2026] Toplam Fiyatı 8 Bin TL'yi Aşan 13 Oyun Amazon Luna'da (Prime Gaming) Ücretsiz

Amazon, Prime abonelerinin Amazon Luna (Prime Gaming) kapsamında her ay birçok oyuna ücretsiz erişmesine olanak tanıyor. Bugün ise şirket, Mart ayı içerisinde vereceği ücretsiz oyunları açıkladı.
Bu ay içerisinde verilecek olan ücretsiz oyunlar içerisinde birçok popüler bağımsız oyun yer alıyor. Aboneler, toplamda 192,97 dolar (yaklaşık 8.490 TL) değerindeki bu oyunlara ücretsiz erişebilecek.
Amazon Luna (Prime Gaming) ücretsiz oyunları
|Oyun
|Platform
|Normal Fiyatı
|Verileceği Tarih
|Tiny Tina’s Assault on Dragon’s Keep: A Wonderlands One-Shot
|Epic Games
|9.99$
|5 Mart
|Tattoo Tycoon
|Epic Games
|14.99$
|5 Mart
|Siege of Avalon: Anthology
|GOG
|9.99$
|5 Mart
|Total War: Rome II - Emperor Edition
|Epic Games
|26.99$
|12 Mart
|Turmoil
|Epic Games
|7.29$
|12 Mart
|Veil of Darkness
|GOG
|9.99$
|12 Mart
|Mahokenshi - The Samurai Deckbuilder
|GOG
|12.49$
|12 Mart
|Sir Questionnaire
|GOG
|2.99$
|19 Mart
|Rebel Galaxy
|GOG
|19.99$
|19 Mart
|Total War: Three Kingdoms
|Epic Games
|49.99$
|26 Mart
|Chimp Quest: Spirit Isle
|Legacy Games
|11.99$
|26 Mart
|Phantasie Memorial Set
|GOG
|5.79$
|26 Mart
|Deep Sky Derelicts
|Amazon Games App
|10.49$
|26 Mart
Yukarıda gördüğünüz oyunların tamamına Mart ayı içerisinde Amazon Prime abonesi olarak doğrudan Amazon Luna (Prime Gaming) üzerinden erişebilirsiniz.
