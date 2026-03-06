Tümü Webekno
[Mart 2026] Toplam Fiyatı 8 Bin TL'yi Aşan 13 Oyun Amazon Luna'da (Prime Gaming) Ücretsiz

Tıpkı Epic Games gibi ücretsiz dağıttığı oyunlarla bilinen Amazon Luna'nın (Prime Gaming) bu ay ücretsiz vereceği oyunlar açıklandı.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Amazon, Prime abonelerinin Amazon Luna (Prime Gaming) kapsamında her ay birçok oyuna ücretsiz erişmesine olanak tanıyor. Bugün ise şirket, Mart ayı içerisinde vereceği ücretsiz oyunları açıkladı.

Bu ay içerisinde verilecek olan ücretsiz oyunlar içerisinde birçok popüler bağımsız oyun yer alıyor. Aboneler, toplamda 192,97 dolar (yaklaşık 8.490 TL) değerindeki bu oyunlara ücretsiz erişebilecek.

Amazon Luna (Prime Gaming) ücretsiz oyunları

Mart 2026 Amazon Luna (Prime Gaming) oyunları

Oyun Platform Normal Fiyatı Verileceği Tarih
Tiny Tina’s Assault on Dragon’s Keep: A Wonderlands One-Shot Epic Games 9.99$ 5 Mart
Tattoo Tycoon Epic Games 14.99$ 5 Mart
Siege of Avalon: Anthology GOG 9.99$ 5 Mart
Total War: Rome II - Emperor Edition Epic Games 26.99$ 12 Mart
Turmoil Epic Games 7.29$ 12 Mart
Veil of Darkness GOG 9.99$ 12 Mart
Mahokenshi - The Samurai Deckbuilder GOG 12.49$ 12 Mart
Sir Questionnaire GOG 2.99$ 19 Mart
Rebel Galaxy GOG 19.99$ 19 Mart
Total War: Three Kingdoms Epic Games 49.99$ 26 Mart
Chimp Quest: Spirit Isle Legacy Games 11.99$ 26 Mart
Phantasie Memorial Set GOG 5.79$ 26 Mart
Deep Sky Derelicts Amazon Games App 10.49$ 26 Mart

Yukarıda gördüğünüz oyunların tamamına Mart ayı içerisinde Amazon Prime abonesi olarak doğrudan Amazon Luna (Prime Gaming) üzerinden erişebilirsiniz.

Sosyal Medya ve Oyunlara Yönelik Kanun Teklifi TBMM'ye Sunuldu: 15 Yaş Altına Yasak, Oyunlara Yaş Sınırı ve Dahası... Sosyal Medya ve Oyunlara Yönelik Kanun Teklifi TBMM'ye Sunuldu: 15 Yaş Altına Yasak, Oyunlara Yaş Sınırı ve Dahası...
Bir Devir Daha Kapandı: PlayStation Oyunları Artık PC'ye Gelmeyecek! Bir Devir Daha Kapandı: PlayStation Oyunları Artık PC'ye Gelmeyecek!
Amazon Prime Oyunlar ücretsiz oyun

