Mart 2026: Türkiye'deki En Ucuz Otomobiller! (Artık En Ucuz Ne Egea Ne Sandero)

Türkiye'de satın alabileceğiniz en ucuz otomobilleri sizler için bir araya getirdik. Mart 2026 fiyatlarına göre hazırladığımız liste, 1,7 milyon TL'ye kadar satın alabileceğiniz seçenekleri gözler önüne seriyor.

Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

2025 yılı, sıfır otomobil pazarı için oldukça hareketli geçti. Bu hareketlilik, 2026 yılının başlamasıyla yerini derin düşüncelere bıraktı. Zira markalar ürün gamlarını güncelledi, Türkiye'deki en ucuz otomobillerin bazıları satıştan kaldırıldı. Fiyatlarsa yükselmeye devam ediyor.

Peki Türkiye'de satılan en ucuz otomobiller hangileri? Bu içeriğimizde, mart ayı fiyatlarına göre en uygun fiyatlı 10 otomobile yakından bakacağız. Hazırsanız başlayalım.

Türkiye'de satılan en ucuz 10 otomobil

Marka-Model Başlangıç Fiyatı
Opel Corsa 1.290.000 TL
Dacia Sandero 1.299.000 TL
Kia Picanto 1.335.000 TL
Fiat Egea Sedan 1.409.900 TL
Hyundai i20 1.425.000 TL
Citroen e-C3 1.468.000 TL
Hyundai INSTER 1.510.000 TL
Fiat Grande Panda 1.584.900 TL
Seat Ibiza 1.647.000 TL
Dacia Sandero Stepway 1.685.000 TL

Opel Corsa fiyatları - Mart 2026

Opel Eylül 2025 Fiyat Listesi Belli Oldu: Tüm Modellere Zam Geldi!

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
1.2 100 HP, Benzinli Edition, Manuel 1.290.000 TL
1.2 110 100 HP, Hibrit Edition, Otomatik 1.999.000 TL
1.2 145 136 HP, Hibrit GS, Otomatik 2.119.000 TL
100 kW, Elektrikli GS, Otomatik 2.101.000 TL

Dacia Sandero fiyatları - Mart 2026

Başlıksız-1

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyatı
1.0 TCe 100 HP, Benzinli (2026) Essential, Manuel 1.299.000 TL
1.0 TCe 100 HP, Benzinli (2026) Expression, Manuel 1.430.000 TL

Kia Picanto fiyatları - Mart 2026

Eylül 2025 Kia Fiyat Listesi: EV3’e İndirim, Bazı Modellere Zam!

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
1.0L 68 PS, Benzinli Cool, AMT 1.335.000 TL

Fiat Egea Sedan fiyatları - Mart 2026

Fiat’ın Eylül 2025 Güncel Fiyatları Açıklandı: Zam Gelen Egea, Hâlâ 1 Milyondan Ucuz!

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
1.6 M.Jet 130 HP, Dizel Easy (GSR), Manuel 1.409.900 TL
1.6 M.Jet 130 HP, Dizel Easy (GSR), Otomatik 1.659.900 TL
1.6 M.Jet 130 HP, Dizel Urban (GSR), Manuel 1.479.900 TL
1.6 M.Jet 130 HP, Dizel Urban (GSR), Otomatik 1.709.900 TL
1.6 M.Jet 130 HP, Dizel Lounge (GSR), Manuel 1.539.900 TL
1.6 M.Jet 130 HP, Dizel Lounge (GSR), Otomatik 1.769.900 TL

Hyundai i20 fiyatları - Mart 2026

Hyundai’ın Eylül 2025 Fiyatları Açıklandı: SANTA FE Hibrit’e İndirim, Diğer Modellere Zam!

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
1.0 T-GDI 90 PS, Benzinli Jump, Manuel 1.425.000 TL
1.0 T-GDI 90 PS, Benzinli Jump, Otomatik 1.587.000 TL
1.0 T-GDI 90 PS, Benzinli Style, Otomatik 1.680.000 TL
1.0 T-GDI 90 PS, Benzinli Elite, Otomatik 1.745.000 TL

Citroen e-C3 fiyatları - Mart 2026

Citroen’in Eylül 2025 Fiyat Listesi Açıklandı: Marka Tüm Kozlarını Oynadı!

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
83 kW, Elektrikli Plus, Otomatik 1.468.000 TL
83 kW, Elektrikli Max, Otomatik 1.528.000 TL

Hyundai INSTER fiyatları - Mart 2026

Hyundai’ın Eylül 2025 Fiyatları Açıklandı: SANTA FE Hibrit’e İndirim, Diğer Modellere Zam!

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
71.1 kW 4x2, Elektrikli Dynamic, Otomatik 1.510.000 TL
84.5 kW 4x2, Elektrikli Advance, Otomatik 1.740.000 TL
84.5 kW 4x2, Elektrikli Cross Advance, Otomatik 1.790.000 TL

Fiat Grande Panda Fiyatları - Mart 2026

Başlıksız-1

| Model | Motor Tipi | Yakıt | | Grande Panda La Prima 44 kWh | Elektrikli | 1.584.900 TL | | 1.2 MHEV 110HP, Icon | Hibrit | 1.569.900 TL | | 1.2 MHEV 110HP, La Prima | Hibrit | 1.689.900 TL |

Seat Ibiza fiyatları - Mart 2026

Seat Güncel Fiyat Listesi: Ibiza’ya ÖTV Kaynaklı İndirim Geldi!

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
1.0 EcoTSI 115 HP, Benzinli Style, Otomatik 1.647.000 TL
1.0 EcoTSI 115 HP, Benzinli FR, Otomatik 1.771.000 TL

Dacia Sandero Stepway fiyatları - Mart 2026

Başlıksız-1

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyatı
Eco-G 120 HP, LPG Expression, Otomatik 1.685.000 TL
Eco-G 120 HP, LPG Extreme, Otomatik 1.750.000 TL
Araba Elektrikli Araba

