Mart 2026 Lexus Fiyat Listesi: Bu Ay Zam Var mı?

Toyota'nın premium markası Lexus, mart ayı boyunca geçerli olacak güncel fiyatlarını açıkladı. Marka bu ay da fiyat değişikliği yapmadı. Ancak ilave gümrük vergileri, Lexus'un belini bükmüş durumda.

Japon otomobil devi Toyota'nın premium markası Lexus, güncel fiyat listesini yayımladı. İlave gümrük vergisi nedeniyle fiyatları iyice şişen firma, bu ay fiyat listesine dokunmadı.

Peki Lexus'un Türkiye'deki güncel fiyat listesi ne durumda? Bu haberimizde, Lexus'un Mart 2026 fiyat listesine bakacağız. Fiyatları Lexus'un resmî internet sitesinden aldığımızı ve aylık olarak güncelleyeceğimizi belirtelim.

Lexus fiyatları - Mart 2026

Model Şubat Başlangıç Fiyatı Mart Başlangıç Fiyatı LBX 3.145.000 TL 3.145.000 TL NX 7.600.000 TL 7.600.000 TL RX 10.500.000 TL 10.500.000 TL LM 17.250.000 TL 17.250.000 TL

LBX fiyatları - Mart 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyatı 1.5L, Hibrit -, Otomatik 3.145.000 TL 1.5L, Hibrit Elegant, Otomatik 3.300.000 TL 1.5L, Hibrit Emotion, Otomatik 3.380.000 TL 1.5L, Hibrit Relax, Otomatik 3.995.000 TL 1.5L, Hibrit Cool, Otomatik 4.145.000 TL

LBX, Lexus'un B segmentindeki en küçük otomobili olarak geçtiğimiz yıl itibarıyla Türkiye'ye giriş yaptı. Kompakt yapısı ile şehir içi kullanımda avantaj sunan otomobil, ülkemizde sadece 1.5 litrelik hibrit motor seçeneği ile satın alınabiliyor. Oldukça modern bir iç tasarıma sahip olan Lexus LBX, 12.3 dijital gösterge ekranı, dikey yerleştirilmiş bilgi-eğlence ekranı ve sade yapısı ile dikkat çekiyor.

NX fiyatları - Mart 2026:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyatı 2.5L 4x4, Hibrit Business Plus, Otomatik 7.600.000 TL 2.5L 4x4, Hibrit Executive, Otomatik 8.500.000 TL 2.5L 4x4, Hibrit Exclusive, Otomatik 9.250.000 TL

2026 Lexus NX, şık tasarımı ve güçlü motor seçeneğiyle öne çıkan, kompakt lüks bir SUV. 239 HP’lik hibrit üniteyle sunulan otomobil, düşük yakıt tüketimi ile dikkat çekiyor. NX'in sessiz ve kaliteli iç mekânında büyük dokunmatik ekranlar, premium donanımlar ve kapsamlı güvenlik sistemleri sunuluyor.

RX fiyatları - Mart 2026:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyatı 2.5L 4x4, Hibrit Executive, Otomatik 10.500.000 TL 2.5L 4x4, Hibrit Exclusive, Otomatik 11.350.000 TL 2.4L 4x4 Performans, Hibrit F Sport, Otomatik 12.250.000 TL

2026 Lexus RX, lüks ve konforu bir arada sunan, güçlü motor seçenekleriyle dikkat çeken bir SUV. 245 HP’lik hibrit ve performans odaklı RX 500h F Sport versiyonlarıyla geliyor. Ferah ve kaliteli iç mekânında büyük multimedya ekran, premium ses sistemi, Head-Up Display ve gelişmiş sürüş destek özellikleri yer alıyor.

LM fiyatları - Mart 2026:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyatı 2.5L, Hibrit 7 Koltuklu, Otomatik 19.950.000 TL 2.5L, Hibrit 4 Koltuklu, Otomatik 17.250.000 TL

2026 Lexus LM, "Luxury Mover" adıyla ultra lüks ve konfor odaklı bir MPV olarak öne çıkıyor. 250 HP güç sunan 2.5 litrelik hibrit motoru ve AWD seçeneğiyle sessiz ve yumuşak bir sürüş sağlıyor. 4 veya 7 koltuklu versiyonlarla sunulan LM, arka bölümde 48 inç ekran, masajlı koltuklar, buzdolabı ve premium ses sistemiyle adeta hareketli bir VIP salonu sunuyor.