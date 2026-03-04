Mart 2026 Subaru Fiyat Listesi: İlave Gümrük Vergisinin Ateşi Söndü!

Japon otomobil devi Subaru'nun mart ayı boyunca geçerli olacak güncel fiyatları belli oldu. Firma bu ay zam yapmamayı tercih etti. İlave gümrük vergileri nedeniyle fiyatları zaten uçuşa geçen otomobiller, firmayı kâr marjından fedakârlık yapmaya itmiş gibi görünüyor.

Japon otomobil üreticisi Subaru, mart ayı boyunca geçerli olacak güncel fiyat listesini açıkladı. İlave gümrük vergileri nedeniyle can sıkan bir süreçten geçen Subaru, bu ay da zam yapmak durumunda kaldı.

Peki Subaru'nun sıfır araba fiyatları ne durumda? Bu haberimizde Subaru'nun Mart 2026 için geçerli olan güncel fiyat listesine bakacağız. Fiyatların Subaru'dan temin edildiğini ve aylık olarak güncelleneceğini belirtelim.

Subaru araba fiyatları - Mart 2026

Model Şubat Başlangıç Fiyatı Mart Başlangıç Fiyatı Yeni Crosstrek e-BOXER 3.589.900 TL 3.589.900 TL Forester e-BOXER 4.719.900 TL 4.719.900 TL

Yeni Crosstrek e-BOXER fiyatları - Mart 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 2.0L 150 PS, Hibrit Xclusive, Otomatik 3.589.900 TL

Subaru Crosstrek e-BOXER, Subaru’nun hibrit teknolojisi ile dört çeker kabiliyetini bir araya getiren versiyonu olarak biliniyor. e-BOXER sistemi, klasik Boxer motorun yanısıra elektrik desteği (“Motor Assist”) kullanıyor; bu sayede daha verimli yakıt kullanımı, daha dengeli ağırlık dağılımı ve anlık tork tepkileri sağlanıyor. Ayrıca Subaru’nun “Symmetrical All-Wheel Drive” sistemini (S-AWD) koruyor. Bu da hem yol tutuşu hem de zorlu arazi koşullarında güven veriyor. Yeni Crosstrek’te 220 mm yerden yükseklik sunuluyor, bu da sürücülere SUV’un avantajlarını hissettiriyor. İç mekânda ise 11.6 inç büyüklüğünde bir bilgi-eğlence ekranı, kablosuz Apple CarPlay / Android Auto ve gelişmiş destek sistemleri (EyeSight, sürücü asistanları vb.) ile donatılıyor.

Forester e-BOXER fiyatları - Mart 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 2.0i 150 HP, Hibrit Fun, Otomatik 4.719.900 TL 2.0i 150 HP, Hibrit Style, Otomatik 4.879.900 TL

Subaru Forester e-BOXER, markanın hibrit motor teknolojisini SUV sınıfına taşıyan bir seçenek olarak öne çıkıyor. Benzinli Boxer motor ve elektrik motorunun birlikte çalıştığı e-BOXER sistemi, daha düşük yakıt tüketimi ve daha akıcı tork desteği sağlarken Subaru’nun simetrik dört çeker (Symmetrical AWD) yapısını koruyor. Yaklaşık 194 beygirlik toplam gücüyle günlük kullanımda verimlilik sunan Forester, şehir içinde hibrit avantajlarını hissettiriyor. Yenilenen tasarımında daha geniş ön ızgara, modern far grubu ve güncellenmiş arka lambalar dikkat çekerken; iç mekânda daha sessiz bir sürüş, gelişmiş bilgi-eğlence sistemi ve kapsamlı sürüş destek teknolojileriyle kullanıcıya güvenli ve konforlu bir deneyim vadediyor.