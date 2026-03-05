Mart 2026 Tesla Fiyat Listesi: Model Y'de Zam Var mı?

Tesla'nın mart ayı boyunca geçerli olacak güncel fiyatları belli oldu. Firma, uzun zamandır olduğu gibi bu ay da Model Y'ye zam yapmadı. Peki sıfır kilometre Tesla fiyatları ne durumda? İşte detaylar...

Dünyanın en popüler elektrikli otomobil üreticilerinden Tesla, Türkiye operasyonlarına tam gaz devam ediyor. 2025 yılında Türkiye'de en çok satan elektrikli otomobil olarak kayıtlara geçen Model Y, yükselen fiyatına rağmen tükecilerin gözdesi.

Peki Tesla'nın Türkiye'de sattığı tek otomobil olan Model Y'nin güncel fiyatları nasıl? Bu içeriğimizde Tesla Model Y Mart 2026 fiyat ve opsiyon listesine yakından bakacağız. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan detaylara geçelim.

Tesla fiyatları - Mart 2026

Model Ocak Başlangıç Fiyatı Şubat Başlangıç Fiyatı Model Y 2.349.300 TL 2.349.300 TL

Tesla Model Y fiyatları - Mart 2026:

Versiyon Menzil Başlangıç Fiyatı Standart Arkadan Çekiş 534 km 2.349.300 TL Premium Long Range Arkadan Çekiş 622 km 3.392.640 TL Premium Long Range Dört Çeker 600 km 3.998.400 TL Performance Dört Çeker 580 km 4.418.400 TL

Tesla Model Y opsiyon fiyatları - Mart 2026: