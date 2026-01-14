Tümü Webekno
Tesla, Tam Otonom Sürüş Sistemi (FSD) Satışlarını Durduruyor: Peki Şimdi Ne Olacak?

Elon Musk, Tesla otomobillerdeki FSD özelliğinin opsiyon olarak satışlarının durdurulacağını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre 14 Şubat itibarıyla geçerli olacak karar, Tesla müşterileri için yepyeni bir dönemin kapılarını aralayacak...

Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Milyarder iş insanı Elon Musk, Tesla otomobil sahiplerini ilgilendiren çok önemli bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamaya göre 14 Şubat itibarıyla tam otonom sürüş sistemi olarak da bilinen Full Self-Driving (FSD) özelliği, bir opsiyon olarak satın alınamayacak. Peki tüketiciler ne yapacak?

Bugün bir Tesla Model Y satın alır ve opsiyon sayfasında FSD'yi seçerseniz, 228.480 TL karşılığında Tesla'nın en popüler özelliğine sahip olursunuz. İşte bu durum, 14 Şubat itibarıyla değişecek. Tesla, artık FSD'yi bir opsiyon olarak sunmayacak.

FSD isteyen, aylık ödeme yapacak!

Elon Musk tarafından yapılan açıklamaya göre Full Self-Driving özelliğini isteyen tüketiciler, 14 Şubat itibarıyla abonelik sistemine kaydolacaklar. Tesla'nın sunacağı aylık ücreti ödemeye razı olan kullanıcı, FSD'yi aktif olarak kullanabilecek. Ödeme yapılmaması durumunda Tesla otomobillerdeki FSD sistemi çalışmayacak.

Ocak 2026 Tesla Fiyat Listesi: 115 Bin TL'lik Otopilot Paketi Bedava! Ocak 2026 Tesla Fiyat Listesi: 115 Bin TL'lik Otopilot Paketi Bedava!

Burada çok önemli 2 husus var. Bunlardan ilki, FSD abonelik ücreti. Elon Musk, şu an için bununla ilgili bir açıklama yapmadı. İkinci önemli husus ise mevcut müşterilerin durumu. Tesla CEO'su, bununla ilgili de konuşmadı ancak hâlihazırda FSD satın almış müşterilerin bu durumdan etkilenmeyeceğini düşünüyoruz. Alınan karar, 14 Şubat itibarıyla satılacak otomobiller için geçerli olacaktır. En azından durumun böyle olmasını ümit ediyoruz...

